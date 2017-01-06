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﻿君陽發盈警 全年料勁蝕

2017-01-06 列印
  受到證券投資虧損拖累，君陽金融（397）昨日發出盈警，預期截至去年12月底，將會錄得大幅虧損，主要由於去年財政年度期間香港股票市場波動，該等大幅虧損主要源自有關投資的虧損，估計有關虧損分別為已變現虧損1.84億元、未變現虧損6.72億元。君陽金融昨日收報0.188元，升0.5%。

　　另外，中國金洋（1282）發盈喜，預期截至2016年12月底止全年業績錄得增長，前年同期股東溢利1.82億元。溢利增長主要由於間接附屬深圳邦凱新能源股份於深圳市光明新區核心地段持有的土地價值大幅增值；同時，短期證券投資、長期投資收益，以及自動化業務分部產生的溢利增加。
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