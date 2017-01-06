﻿新政府政策未明 美匯回軟金價升

國際油價昨日在反覆走勢下見三連升，紐約期油曾升逾1.6%，見每桶54.12美元，但華爾街兩大行預期油價今夏見頂。現貨金價受惠美匯回軟，曾升見每盎司1182美元的4周高位。日圓回升至115兌1美元的逾3周高位，歐羅亦重上1.06美元水位。



紐約2月期油價繼周三尾盤升1.78%後，昨日先軟後升，到美市開市曾升86美仙或1.61%，見每桶54.12美元；倫敦3月期油價亦升1.58%，見每桶57.35美元。



伊拉克石油部長盧艾比的聲明稱，該國正與油組及非油組國家合作平衡供需。另外，美國石油學會的報告指，上周原油庫存大減743萬桶，遠高於市場預期的200萬桶減幅，令油價在能源部的上周庫存數字出爐前造好。



另外，摩根大通投行的亞太區石油與天然氣研究員達爾靈指出，儘管產油大國準備減產，但隨著美國頁岩油商今年後半開始增產，國際油價這一輪的漲勢恐怕有限。



摩通預期，布蘭特油價今年平均會達每桶58美元，第4季會因頁岩油開始衝擊市場，而滑落至每桶55美元。



聯儲局會議記錄反映對特朗普新政府的不明朗因素，拖累美匯回軟，利好金價回勇。紐約2月期金昨日曾升17.6美元或1.51%，見每盎司1182.9美元；倫敦現貨金價亦升18.74美元或1.61%，見每盎司1182.35美元。



儲局會議記錄反映，官員對美國新政府推行的政策以及對美國經濟的可能影響，存在疑慮，拖累美匯昨日一度跌見101.62點，隔日跌1.05%，利好金價走勢。農曆新年臨近，加上中國的走資潮，令黃金得到一定支持。然而，黃金指數基金（ETF）的持金量繼續減少，周三減少1.1公噸，至1771.4噸，是5月以來新低。



日圓兌美元更曾反彈逾1.63%，由周三的117水位回升至115.31兌1美元，每百日圓重上6.72港元。匯商指，儲局上月的這份會議記錄內容，對預期特朗普新政將大舉加劇通脹的投資者而言，無疑大潑冷水。



歐羅亦曾升1.06%，至1.06美元（歐羅兌8.26港元）。歐羅區此前出爐的12月份綜合採購經理指數（PMI）攀上54.4點的5年半新高，其12月通脹亦見3年新高的1.1%。