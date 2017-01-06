﻿蒙牛增持現代牧業 每股1.94元提全購

蒙牛乳業（2319）昨日公佈向私募基金KKR及鼎暉投資，購入它們所持有的16.7%現代牧業（1117）股權，總代價18.73億港元，每股1.94元作價。



交易觸發全面收購，蒙牛將以每股1.94元向現代牧業股東發出全面收購，最高金額共達69.24億元。每股1.94元的收購價較現代牧業前收市價達溢價7.2%。



蒙牛在交易前已持有現代牧業25.4%股權，完成收購後將增至約39.9%。蒙牛表明不會提高要約價，亦不會延長接納日期，並將以內部資源及外部債務融資為全購提供資金。不過，現代牧業總裁高麗娜等合計持有9.21%權益的股東，已表明不接受要約，同時將維持現代牧業上市地位。



去年7月，現代牧業向SuccessDairy（由私募基金KKR、鼎暉投資實質持有）定向增發4.77億股的方式，收購兩個合資牧場82%股權，相當於每股作價4元。同時，雙方簽訂對賭協議，要求現代牧業承諾在股票三年禁售期屆滿前45個交易日期間，如果SuccessDairy所持現代牧業股票價值低於3.08億美元，現代牧業必須補償差價。按1月5日現代牧業收盤價1.81元計，股票價值為8.63億元（約1.11億美元），遠低於對賭價格。



SuccessDairyII之前持有現代牧業9%，行使期權後將再獲4.88億股，合共持有現代牧業9.65億股即16.7%權益。另外，現代牧業仍須向SuccessDairyII支付1340萬美元的現金補足金額。



中金研報分析，提前終止對賭協議，現代牧業2017年將扭虧為盈。因其2016年虧損主要由於對賭協議及生物資產公允價值重估損失增加。2016年上半年，現代牧業錄得虧損5.9億元。