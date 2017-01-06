﻿IFC外望——奧傳思維敲鑼 前港姐現身

港股踏入2017年繼續「星」光熠熠，「星」味十足。做戶外廣告嘅奧傳思維（8091），噚日喺創業板上市，估唔到居然見到95年港姐亞軍李嘉慧出席上市儀式撐場。原來佢奶奶周慧珠係奧傳嘅老闆，奶奶公司上市咁重要，做媳婦梗係要捧場啦！



有「星」照住，奧傳股價唔失禮，噚日開報3.6元，全日高收8.2元，比配售價0.27元，高超過29倍，市值去到59億元，帳面計奶奶個人身家一日暴漲二十幾億，但奧傳全日成交得41萬股，涉資244萬元。



咁李嘉慧有冇份呢？答案係冇嘅，雖然奧傳由周慧珠同佢個仔，即係李嘉慧老公任偉成一齊創辦，不過任偉成2013年將自己嘅股份賣畀阿媽，而家無揸任何股份。



數返舊年，「翠如BB」黃翠如、王敏德、前港姐胡家惠、Angelababy都有現身上市儀式，最旺嘅「星股」梗係「翠如BB」爸爸黃永華做老闆嘅聯旺（8217），上市以來股價升咗幾十倍，不過唔係隻隻都咁勁，好似王敏德撐場嘅皇璽餐飲（8300），上市第二日就大跌，所以大家唔好盲目追「星」。



挖角攻防戰 瑞信擊退富瑞



金融業最重要嘅資產係人才，所以互相高薪挖角已經係司空見慣，不過，呢類攻防戰搞到國際媒體都報道就比較少見，最近有一單就係話證券行富瑞（Jefferies）食過翻尋味，一再向瑞信大舉挖角，瑞信當然唔會坐視自己嘅投行精英俾人撬走，今次成功阻止大部分嘅主管跳糟。



據瑞信發言人話，佢哋之前考慮「跳槽」去富瑞嘅8個賓架，有5個同意留低，包括喺瑞信效力超過20年嘅Jonathan Moneypenny。據知情人士透露，富瑞力邀Jonathan Moneypenny過檔，做佢哋嘅槓桿融資資本市場業務全球聯席主管。



其實，富瑞已經唔係第一次向瑞信大舉挖角，近排美國經濟同生意復甦，佢哋為咗重建槓桿融資業務，求才若渴之下，一再向瑞信挖角，舊年5月曾經挖走咗瑞信成支賓架團隊，擴充自己嘅投資銀行技術業務。瑞信為此興訟控告呢批賓架之餘，仲向美國金融業監管局投訴富瑞。



高瞻