﻿市場簡訊

—九倉（004）公佈，已向有線寬頻（1097）董事會確認，策略評估包括出售有線寬頻，已經進入最後階段。



九倉並就有線寬頻未來業務方向考慮各種方案，包括出售。九倉本身或通過其顧問已積極與多個獨立第三方進行討論，相關討論可能促成有關有線寬頻的可能交易，但九倉尚未就收購有線寬頻權益與任何一方訂立任何正式或具法律約束力之協議。九倉股價截至昨日連升6個交易日，收報50.05元，微升0.09%，有線寬頻則升1.33%，報0.76元。







—滴滴出行或正在籌備成立4年多以來最大規模的一次裁員，內地報道，滴滴各個業務線加起來將會有一半的員工被「優化」離職。滴滴出行已否認裁員五成，並指該說法純屬無稽之談。







—東風集團（489）公佈，2016年12月乘用車銷售32.03萬輛，去年同期30.77萬輛，按年升4%，全年累計銷售278.77萬輛，升10.55%。







—吉利汽車（175）去年12月之總銷量創另一歷史新高，達10.82萬部，按年增長約101%，較2016年11月增長約6%.12月出口量1382部，增長約70%。於中國市場之總銷量為10.68萬部，增長約101%。







—高山企業（616）公佈，去年12月30日出售共3.48萬股建設銀行（939），平均每股5.91港元，盈利310.6萬港元。







—武夷藥業（1889）公佈，現正發掘合適機會在內地推出及發展融資租賃服務的業務，擬通過自設附屬公司發展新業務，建立相關知識和經驗的管理團隊。



—東英金融（1140）公佈，向益訊及漢普國際分別配售3360萬股及2240萬股配售股份，各佔配售後股本的1.77%及1.18%。







—永義國際（1218）公佈，去年12月底以5000萬元購入建設銀行（939）股票掛鈎票據。今年1月3日，又以5000萬港元購入工商銀行（1398）股票掛鈎票據。







—聯想集團（992）董事長兼首席執行官楊元慶表示，集團目前主要著眼於三個業務，分別是個人電腦、智能手機和數據中心。







—中國商務部發言人表示，中國計劃今年大幅放寬外資准入限制，是希望能提高外資質量及水平。







—外電指出，三星初步計劃今年生產1000萬部Galaxy S8智能手機。







—在騰訊系微眾銀行、阿里系網商銀行、小米的新網銀行之後，中信銀行（998）昨公佈，已獲中國銀監會批准，在北京籌建百信銀行，這是內地第四家互聯網銀行，百度持股30%，信行控股70%。百信銀行為有限牌照商業銀行，將以獨立法人形式開展直銷銀行業務。中信銀行、福建百度博瑞網絡科技作為發起人，分別認購百信銀行14億股及6億股普通股股份，籌建期間不從事金融業務活動。中信及百度早在2015年11月已宣佈將成立百信銀行，註冊資金20億元。







—證監會公佈，禁止花旗銀行（香港）前僱員張鈞堡重投業界6個月，至7月4日止。張鈞堡於2015年8月處理一名客戶的債券申請時，影印客戶於帳戶開立文件上的簽名，然後貼於風險評估表格上，試圖欺騙花旗銀行接納為真確簽名。