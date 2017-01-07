﻿隔夜拆息曾升至歷史高位 離岸人幣回軟 恒指升46點

離岸人民幣連升兩日後，亦回軟近1%。離岸價報6.8534，轉弱0.95%，每百港元兌人民幣周四跌破88元，跌至87.8，但昨日已回升，最新報88.37。在岸價（CNY）報6.89235，轉強兩日後回軟0.72%，仍高過離岸價。港股走勢受人幣帶動，昨日未見有方向，恒指收報22503點，漲46點或0.21%。



離岸人民幣隔夜拆息昨日由38厘急升至61.333厘，接近一年高位，重現去年1月12日中央教訓沽空炒家的經典一幕，聯同中資行將隔夜拆息推高至66.8厘歷史最高位，不過，及後拆息大幅回軟。財資公會網站顯示，由1周至1年長短息全面上升，1周拆息由17厘升至24.7厘，2周由15厘升至19厘。



港股昨承接周四升勢，恒指高開126點，報22583點，突破50天線（22476點），早市初段反覆向好，最多升149點，高見22605點後無以為繼，早市中段升幅開始逐步收窄，至午後仍未能扭轉趨勢，更一度倒跌11點，低見22445點，收市前出現反彈，最終力保不失；國企指數收報9611點，上揚12點或0.13%，成交金額581.42億元。以全周計，恒指累計上漲503點或2.29%；國指累積上揚217點或2.31%。



時富資產管理董事總經理姚浩然指，港股於周四大升後，周五作出整固屬正常現象，認為最近美匯稍回軟，將利好港股後市表現，惟市場對特朗普就任的憂慮未除下，料港股中線將於22100至22800點區間內上落。



藍籌股普遍向好，騰訊（700）及友邦（1299）昨力撐大市，分別再升0.93%及0.79%，恒安（1044）升2.24%，為表現最佳藍籌。不過，滙控（005）、中移動（941）、平保（2318）及建行（939）齊逆市下跌。



美國原油庫存下降，加上沙特履行減產承諾，支持國際原油價格向好，「三桶油」個別發展，其中中石油（857）更一度高見6.14元，創14個月新高，全日升1.17%，報6.04元。油服股續見資金流入，當中巨濤海洋（3303）更急升13.16%。另濠賭股受澳門上月博彩收入增幅放緩影響，沽壓未止，美高梅（2282）更跌逾2%。