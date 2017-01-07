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﻿恒大去年合同銷售勁增85%

2017-01-07 列印
　　恒大（3333）去年全年合約銷售額達到創紀錄的3733.7億元（人民幣，下同），增85.4%，超額完成3000億元目標，亦成為內地售樓最多的內房。萬科企業（2202）前日公佈去年全年售樓亦只是3647.7億元，升39.5%。

　　恒大指，去年全年合約銷售均價為每平方米8355元，增長5.9%。12月單月合約銷售額為245.2億元，跌15.3%，截至去年底恒大年度銷售回款金額約3008.9億元，現金餘額3043億元。

　　雅居樂（3383）去年累計售樓為528.2億元，增19.4%，已完成全年銷售目標460億元人民幣，平均售價為每平方米9,962元，升14%。

　　世茂房地產（813）去年全年累計合約銷售總額681.2億元，升2%，銷售總面積為4,918,453平方米，下降11%。全年平均銷售價格為每平方米13,850元。
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