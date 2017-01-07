 Advertisement
  • 2017年1月7日 星期六
  • 20º
  • 84%
熱門： 言承旭林鄭林憶蓮H7N9景泰苑

日報新聞 > 財經

﻿中糧油吉利同發盈喜

2017-01-07 列印
　　全年業績將至，紅籌股都報喜，中國糧油（606）發盈喜，指2016年積極開拓市場，堅持穩健經營，所有業務分部經營全面向好。估計截至去年12月31日止年度將大幅扭虧為盈，股東利潤預計約14億港元。

　　業績上升，儘管油脂油料市場波動明顯，公司依託專業的研判能力準確把握採購時機，同時有效利用套期保值工具防範風險，對該年度業績形成穩固支撐。通過持續的市場開拓、區域深耕及營銷協同，有效應對行業需求增速放緩格局，集團米麵油、麥芽、飼料原料等主要產品銷量顯著增長，綜合開工率大幅提升。

　　吉利汽車（175）同發盈喜，預期2016年底止年度淨利，與之前的22.6億元人民幣淨利比較將錄得超過100%的大幅增長。主要歸因於年內銷售收入大幅增加，即由於整體銷量大幅增加及產品組合改善所致。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd