﻿聚焦美12月零售數據 港股「一月效應」成疑

恒指上周累計上漲503點或2.29%，分析認為過往的1月升市效應未必在今年出現，主要因為環球經濟未見到有明顯刺激因素，加上農曆新年臨近，投資者會繼續部署新一年投資策略，所以1月投資氣氛會繼續審慎。



港股美國預託證券（ADR）上周五窄幅上落。美國聯儲局最新披露議息紀錄顯示，暗示當局仍需觀望美國候任總統特朗普的施政，令外界對美國加息預期降溫，對於港股預期，英皇證券研究部總監陳錦興指，雖然聯儲局的鴿派消息，有助港股短期造好，但預計農曆新年之前，市場仍會維持審慎投資氣氛，令到往年的1月升市效應在今年未必出現。他估計恒指今周會在22000點至22800點之間爭持。



上周美股杜指在19999點掉頭，本周能否順利攻下兩萬點關口，除聚焦重要經濟數據包括12月零售銷售、1月密西根大學消費者信心指數初值外，還要看聯儲局主席耶倫及多位儲局官員在不同場合發表的演說，以及周開揭開序幕的第四季的美國公司業績，本周出爐季度季績的有摩根大通、美國銀行及富國銀行等8家標普上市公司。



此外，候任美國總統特朗普周三召開記者會，預期將說明如何避免旗下企業與總統職權間的利益衝突，同日參議院外交委員會將就被提名為國務卿的埃克森美孚前行政總裁提勒森舉行聽證會。巴西和南韓的央行本周議息，預期巴西將減息半厘，至13.25厘，而南韓料按兵不動。



陳錦興續指，美股持續升勢未必能帶挈港股抽升，因為港股的走勢仍會受其他因素所影響。不過，他留意到美股的科技板塊表現不俗，有助帶動港股的科技股出現升勢，他個人則推介騰訊（700）。



富達料「懶人基金」客戶少



強積金被詬病高收費低回報，政府於是推預設投資策略（DIS，俗稱懶人基金）並在今年4月推行。富達國際香港退休金業務總監陸劍平表示，該公司的客戶因未有主動作投資選擇，由預設基金落入「懶人基金」計劃的客戶預期有3%，佔公司客戶比例較少。



目前「懶人基金」計劃將分為兩種，核心累積基金和65歲後基金，前者包括60%高風險的投資項目，主要為股票，40%為低風險的投資項目，主要為債券；後者包括20%高風險的投資項目和80%低風險的投資項目。



懶人基金管理費連雜費設上限為基金淨資產的0.95%。



陸劍平認為，雖然DIS收費低具吸引力，但客戶仍需要考慮個人需要。該公司的目標日期基金（Target-date funds）收費比DIS高，約為1.42%，但他強調目標日期基金同樣是隨強積金成員的年齡來微調股票的比重，但是主動式操作，回報亦會比DIS高，相信成員會了解收費高的價值。