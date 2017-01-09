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﻿長汽銷量目標125萬輛

2017-01-09 列印
　　長城汽車（2333）昨日公佈，今年度的銷量目標為125萬輛。至於去年12月份，汽車銷量15.05萬輛，按年增57.26%；去年全年累計銷量107.44萬輛，按年增26.01%，超全年銷量目標95萬輛的13.1%。汽車產量方面，12月份錄14.18萬輛，按年增50.12%；去年全年累計109.43萬輛，按年增25.85%。

　　汽車總類方面，12月轎車銷量為2106輛，按年下降66.93%；至於去年全年，轎車累計銷量為3.083萬輛，按年跌43.09%。產量方面，轎車去年累計產量為3.13萬輛，按年下降44.42%。至於12月SUV車型銷量為13.65萬輛，按年增長72.84%；今年SUV則累計銷量約為93.8萬輛，按年增長34.19%。
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