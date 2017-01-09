﻿境外客舊保單 超600萬要呈報 共同匯報標準實施

共同匯報標準（CRS）在今年1月1日實施，各家本港金融機構已開始收集客戶資料予稅局，除了銀行、證券客戶受影響外，保單持有人亦受影響。據了解，保誠及富通保險除了要求新的境外客在投保前需要提交稅務資料，連舊有境外客戶只要保單現有價值超過800及600萬或以上港元，客戶資料亦要呈上當局。



據了解，保誠的舊境外客戶保單現有價值若達800萬或以上港元，就會將客戶的資料呈上香港稅局，但對於現有客戶的資料被呈上會否另行通知客戶就有待核實。而保誠並已知會經紀，提醒他們必須要求客戶在簽訂保單的同時提交稅務資料，又向他們進行有關CRS的培訓。



富通保險據悉亦已實行類似的措施，但門檻有別。如舊有境外客戶保單現有價值是600萬或以上港元，富通會將其資料呈交予稅局。在明年，連現有價值是600萬以下港元的保單，其客戶的資料亦需要呈上，措施將於今、明兩年將會分階段實行。



人民幣持續貶值，內地人為了在境外作資產配置普遍會來港購買保險產品，將資產調至海外。目前中國及香港已實施首階段CRS，內地人來港買保險或任何金融投資產品，均要提供稅務編號等資料予財務機構。資料最後會呈上稅務局，稅務局再提供給內地相關機構。所以內地人在香港的一切資產理論上都會無所遁形，外管局可以輕易追查。



早在2014年經濟合作與發展組織（OECD）制訂了《金融帳戶涉稅信息自動交換標準》，CRS是該標準的一個構成部份，全球超過100個稅務管轄區，包括中國、香港及加拿大等。到2018年中，本港稅務局會把過往一年收集回來的資料，傳送到各國的稅務管轄區，包括內地的稅務當局，進行第一次信息交換。