﻿會計師公會撐同行 冀廣東自貿區開業

對於本港會計師來說，內地商機無限，但北上執業門檻甚高，要打開市場並不容易。香港會計師公會新任會長陳美寶接受本報訪問時表示，公會正與內地有關部門商討，爭取在廣東省的自貿區開設完全由境外合資格人士經營的會計師事務所。整體內地市場方面，公會亦希望香港會計師可以用非執業合夥人的方式，在中外合資事務所工作。



內地的會計專業考試一向以艱深見稱，幸好本港會計師如要考取內地資格，在七科考試當中，已經豁免了四科。雖然如此，陳美寶指出，中港的考試模式以及答卷語言均不同，對於香港會計師來說，要考取內地資格仍然充滿挑戰。



會計師公會一方面鼓勵會員考取內地資格，另一方面，亦希望爭取到協助會員北上工作的政策。陳美寶表示，公會正與內地商討，爭取一些協助香港會計師在廣東省自貿區發展的措施，例如在區內直接承認香港會計師資格，或者容許開設完全由境外合資格人士經營的會計師事務所。她說南沙自貿區正積極吸引國際專業人士到當地發展，因此公會亦有與南沙的相關部門進行交流。不過，這些建議均涉及內地修改法規，她說難以預計何時可以做到。



盼非執業合夥人身份北上



在拓展自貿區商機之餘，公會亦有向內地部門建議，容許香港會計師以非執業合夥人身份， 在全國各地的中外合資事務所工作。非執業合夥人不能簽署核數報告，但可以提供其他專業建議，包括風險管理、資訊保安、財務調查、資產估值、企業管治等等。陳美寶解釋，近年內地希望會計師事務所提供更多元化服務，而不少香港會計師在這些範疇都有豐富經驗，引入香港專才將會是雙贏之舉，相信對內地會計行業發展亦有幫助。



她續稱，由於會計服務多元化是大勢所趨，因此公會亦計劃改革本身的專業試內容，加入更多不同元素，令到香港會計師所接受的訓練，更切合現代商業社會需要。



取得會計師資格，一向是職場新鮮人的「上位」踏腳石。不過，會計行業工時超長，又要兼顧專業考試，令不少大學畢業生視為畏途。會計師事務所能否吸引「尖子」加盟，近年亦有疑問。會計師公會計劃向業界索取資料，研究新入行會計師的大學考試成績，是否較以往遜色，以及流失率是否偏高，從而了解會計行業是否仍是「尖子」畢業生首選。



會計師公會行政總裁丁偉銓表示，公會關注業界新血的質素，因此將向各會計師事務所索取新入職會計師的學歷資料，以作出全面研究。在完成新人質素調查之後，下一步便是研究流失率是否偏高等問題。不過，對於會計師事務所來說，員工流失率是敏感資料。公會如何在索取資料之餘，仍可保護業界商業機密，具體方案有待研究。