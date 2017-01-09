內地的會計專業考試一向以艱深見稱，幸好本港會計師如要考取內地資格，在七科考試當中，已經豁免了四科。雖然如此，陳美寶指出，中港的考試模式以及答卷語言均不同，對於香港會計師來說，要考取內地資格仍然充滿挑戰。
會計師公會一方面鼓勵會員考取內地資格，另一方面，亦希望爭取到協助會員北上工作的政策。陳美寶表示，公會正與內地商討，爭取一些協助香港會計師在廣東省自貿區發展的措施，例如在區內直接承認香港會計師資格，或者容許開設完全由境外合資格人士經營的會計師事務所。她說南沙自貿區正積極吸引國際專業人士到當地發展，因此公會亦有與南沙的相關部門進行交流。不過，這些建議均涉及內地修改法規，她說難以預計何時可以做到。
盼非執業合夥人身份北上
在拓展自貿區商機之餘，公會亦有向內地部門建議，容許香港會計師以非執業合夥人身份， 在全國各地的中外合資事務所工作。非執業合夥人不能簽署核數報告，但可以提供其他專業建議，包括風險管理、資訊保安、財務調查、資產估值、企業管治等等。陳美寶解釋，近年內地希望會計師事務所提供更多元化服務，而不少香港會計師在這些範疇都有豐富經驗，引入香港專才將會是雙贏之舉，相信對內地會計行業發展亦有幫助。
她續稱，由於會計服務多元化是大勢所趨，因此公會亦計劃改革本身的專業試內容，加入更多不同元素，令到香港會計師所接受的訓練，更切合現代商業社會需要。
取得會計師資格，一向是職場新鮮人的「上位」踏腳石。不過，會計行業工時超長，又要兼顧專業考試，令不少大學畢業生視為畏途。會計師事務所能否吸引「尖子」加盟，近年亦有疑問。會計師公會計劃向業界索取資料，研究新入行會計師的大學考試成績，是否較以往遜色，以及流失率是否偏高，從而了解會計行業是否仍是「尖子」畢業生首選。
會計師公會行政總裁丁偉銓表示，公會關注業界新血的質素，因此將向各會計師事務所索取新入職會計師的學歷資料，以作出全面研究。在完成新人質素調查之後，下一步便是研究流失率是否偏高等問題。不過，對於會計師事務所來說，員工流失率是敏感資料。公會如何在索取資料之餘，仍可保護業界商業機密，具體方案有待研究。