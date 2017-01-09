﻿寶勝查虛假銷售

寶勝國際（3813）公佈，在編製2016年度之業績及對公司會計記錄進行內部審查期間，發現有若干不正確之銷售記錄，此可能導致於2016年度結束前並無發生之銷售交易認列為營業收入。鑒於公司首席財務官陳國龍被發現曾授權並批准有關事件所涉及之指稱銷售，因此董事會決定自2017年1月6日起立即終止對陳國龍之僱用。此外，公司首席執行官及執行董事關赫德已於獲悉該事件後向董事會提交辭任函，請辭已獲董事會接納並自2017年1月6日起生效。



寶勝表示，有關事件涉及的金額，與公司營業收入之水平相比並不重大。不過，董事會認為該事件顯示公司財務監控中的弱點。董事會相信該事件對公司於之前已刊發之任何財務資料不會有重大影響。此外，公司已立即委聘德勤關黃陳方會計師行全面查核會計記錄。倘若查核會計記錄後發現任何進一步問題，公司將再作公告。公司現正物色合適人選，以填補有關空缺，於物色到合適人選之前，首席執行官之角色及職責將由公司執行董事及董事會主席吳邦治代理。基於上文所述，董事會認為，兩人出缺並無對集團之日常業務營運或財務狀況產生任何重大不利影響。