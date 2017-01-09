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﻿融創15億購成都商住項目

2017-01-09 列印
　　融創中國（1918）的間接全資附屬公司成都融創，將通過兩個收購事項獲得成都市高新區新川項目。該項目為住宅和商業用途，總佔地面積為9.5萬平方米，總建築面積為約3.8萬平方米，該項目尚未開始銷售，交易總代價約15.09億元（人民幣，下同）。

　　根據收購建議，成都融創收購成都紫希商業管理的全部股權，收購價約13.52億元；以及成都融創同意約以約1.5億元收購成都順宇置業的10%股權連同約707.97萬元債項。成都紫希商業管理持有成都順宇置業90%股權，成都順宇置業主要從事位於成都市高新區新川項目的開發。

　　融創中國指出，該集團已經佈局於中國主要核心一二線城市，發展項目涵蓋高層住宅、別墅、商業、寫字樓等多種物業類型。 是次收購事項將有助於進一步增加該公司在成都的土地儲備和市場份額，並進一步鞏固集團在成都市場的領先地位及品牌影響力。
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