﻿市場簡訊

—泛海酒店（292）為符合上市規則公眾持股量規定，該公司建議每持有1股現有股份發行2股紅股，但可選擇收取換股票據。匯漢控股（214）及其持有51.79%股權的泛海國際（129）實益擁有合共逾13.46億股，佔公司已發行股本約85.72%。泛海國際及匯漢已確認全部股份選擇收取可換股票據以代替紅股。發行紅股之後，匯漢控股與泛海國際的持股量降至66.679%，公眾股東持股量增至33.314%。







—遠洋集團（3377）昨日公佈，聯同合營公司及聯營公司，12月協議銷售額約41.2億元人民幣，協議銷售樓面面積約21.3萬平方米，協議銷售平均價每平方米1.93萬元人民幣。至於去年累計協議銷售額約503.8億元人民幣，按年上升24%，累計協議銷售樓面面積約290.2萬平方米，按年跌9%。







—長飛光纖光纜（6869）建議在中國發行短期債務工具，規模合計不超過20 億元人民幣，期限不超過5年，而募集資金的用途，主要是滿足該公司的常業務運營需要，優化債務結構等用途







—公司註冊處發表的統計數字顯示，根據《公司條例》註冊的本地公司繼續增長，截至去年底，總數約134.122萬間，較2015年底增加約5.255萬間。在2016年新成立的本地公司總數約14.488萬間，當中透過「註冊易」網站成立的新公司則有3.62萬間。







—《華爾街日報》引述印尼財政部官員報道，在遭摩根大通下調債券評級並切斷與其關係之後，印尼政府周一將開會商討對參與當地政府債券拍賣的20家一級債商的新政策，收緊他們所製作市場報告的規定，確保有關銀行不會發表不必要的報告，以免動搖市場穩定。







—中日韓三國的自由貿易協定（FTA）第11輪談判，今天（9日）起一連3日在北京舉行。三方將就貨貿基本方針、服貿自由化方式等核心問題進行集中討論，由今次談判開始，三國將正式啟動有關金融、通信等領域的磋商。另外，在此次北京之行，南韓方面將於周五（13日）與中方舉行首屆中韓FTA聯委會會議，就兩國的FTA落實情況進行檢討。







—《金融時報》指，英倫銀行旗下的審慎監管局（PRA）由於關注，當地大銀行無法如期在2019年限期前，遵守分隔零售銀行和投行業務的規定，已去信當地銀行業高層查詢有關進程。有業內顧問稱，PRA正考慮至少對一間銀行進行獨立審查，以確保其有能力如期遵行新法例。







—根據印度公平競爭委員會的檔案披露，中國上汽集團有意透過旗下一家仍未營運的印度分公司，收購美國通用汽車（GM）在印度的部份生產線，協助上汽立足印度市場；通用汽車計劃則買入SAIC GM Investment中方所持的9.5%股權。該公司為通用與中汽在2009年合資的企業，旨在拓展印度市場。