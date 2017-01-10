﻿儲局接班人齊「放鷹」 油價回落 美股乏力

投資者獲利回吐，加上油價回落拖累能源股表現下，美股杜指早段一度下跌逾70點，失守19900點水平，至今晨四時，杜指報19904點，跌59點。另外，明年接替耶倫出任聯儲局主席的幾位熱門人選，在日前演說中不約而同地暗示，會加快加息步伐。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報19904點，較上周五跌59點；納斯達克指數報5533.33點，升12.27點。滙控（005）美國預託證價格報63.10港元，較香港收市價跌0.60港元；中移動（941）美國預託證價格報84.02港元，較香港收市價升0.02港元。歐洲股市個別發展，倫敦股市收市上升0.4%，巴黎和法蘭克福股市則分別下跌0.4%及0.2%。



油價昨日回軟超過2%，拖累能源類股份走勢。紐約2月期油價昨日曾跌1.43美元，跌幅達2.6%%，見每桶52.56美元。



熱門候選人主張加快加息



明年接替耶倫出任聯儲局主席的幾位熱門人選，包括哥倫比亞大學教授哈伯德、史丹福大學的泰勒和瓦爾什，在日前演說中批評儲局幫忙過頭之餘，都暗示會加快加息步伐。哈伯德、泰勒和瓦爾什均曾效力美國前總統布殊的政府，被視為在耶倫任期於2018年2月屆滿時離任後接任主席的人選。



曾任主理國際事務副財長的泰勒，上周六出席美國經濟學會年會期間指，儲局在調高利率上有點落後了。而在布殊時期主掌經濟顧問委員會的哈伯德則表示，同意特朗普的看法，認為美國近年來太過依賴儲局扶持經濟。哈伯德稱，若特朗普順利推行大幅減稅計劃，並增加基建支出，屆時儲局也許要加速加息。



曾任儲局官員及布殊經濟顧問的瓦爾什則認為，儲局此前過於專注短期的政策，因而錯失加息機會。他呼籲儲局進行廣泛改革，為經經周期下施行貨幣政策作出更佳的評估。



恒指升55點 油服股急升



港股方面，恒指昨日再升55點，收市報22558點，是過去一個月以來收市新高。國企指數收報9602點，跌8點。市場觀望氣氛濃厚，成交金額只有513億元。不過，昨天下跌股份超過800隻，上升股份只有500多隻，反映大市升勢並不全面，加上成交縮減，港股能否保持升勢，仍充滿變數。



油價近日反覆向上，加上市傳內地油價亦將於短期內調升，油服股現炒風，巨濤（3303）爆升39.5%，報1.2元，華油能源（1251）亦大漲11.8%，報0.76元。燃氣股同樣受捧，華潤燃氣（1193）升6.2%，中國燃氣（384）升5.3%。