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﻿金管：市場存巨大變數

2017-01-10 列印
  金管局副總裁余偉文在《匯思》撰文，總結過去一年外匯基金因應環球市況面對的挑戰及展望。他提到下半年市況出現令人乍驚乍喜的意外。在第四季美國加息預期突然升溫，其他主要央行亦沒有推出新量寬措施，令債息急升，債券價格估值下挫，加上美元抽升，令外匯基金投資面臨多重挑戰。

　　余偉文稱，在可見的未來，地緣政治危機處處，美國新一屆政府的取向和落實能力、英國脫歐的進程、以及歐盟多國選舉皆存在巨大變數和不確定性。同時，美國貨幣政策進入調整期，其他主要央行政策趨不明朗，市場難免持續波動，面對如此格局，不少機構投資者，包括主權基金和大型資產管理公司都幾乎無一例外地認定低回報、大波幅、高風險將續成為投資大勢。
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