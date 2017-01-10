﻿夾息奏效炒家收斂 離岸人幣拆息急降 隔夜息14厘仍偏高

本港離岸人民幣拆息（CNH Hibor）急降，由上日逾61厘接近歷史的高位，大幅下調至昨日的14厘，跌近47厘是一年以來最大跌幅。有分析認為，早前內地夾息已成功趕走沽空炒盤，以致高息不會維持太久。



隔夜人民幣銀行同業拆息報14.0513厘，較上周五大幅回落47.28厘。一星期拆息報17.8117厘，較上日降6.92厘；兩星期拆息報15.6466厘，降3.98厘。一個月、兩個月及三個月拆息為13.003厘、11.1507厘及10.013厘。長息方面，半年期為8.1337厘；一年期報7.0757厘。



新春前料高位徘徊



東亞銀行貨幣及利率交易主管陳德祥表示，本港離岸人民幣拆息在農曆新年前會持續有上落波幅，除了內地夾息的因素，市場本身對人民幣的需求仍然存在，預期息口仍會保持高水平。即使昨日拆息跌幅強勁，但目前隔夜息在14厘亦非一個低水平。



另外，人民幣在2017年首3個交易日回升，未幾已回復跌勢。官方昨日開出的中間價報6.9262，較上日大跌594點子或0.87%，是去年6月27日逾半年以來最大單日跌幅。人民幣兌美元在岸價（CNY）繼續收跌，日內波動較大，人民幣兌美元在岸價昨日下午4時30分收報6.9344，較上日收報6.9230，下跌114點子。



離岸價（CNH）昨日於6.87附近上落，在早段一度升穿6.84，最高見6.8371，最低見6.8897，截至本港時間昨晚10時，離岸價報6.8724。離岸價亦在大部份時間高於在岸價，出現倒掛現象。陳德祥指，倒掛是受離岸人民幣拆息息口影響，在內地的在岸人民幣匯價正常的情況下，相反人民幣在離岸市場被搶高，才導致倒掛情況。



拆息倘回 匯價難保七



他又指，人民幣轉弱不是問題，內地最擔心的反而是人民幣的貶值速度過快，影響走資問題更趨嚴重。



至於何時會穿7水平，他指拆息若維持在十多厘水平，人民幣穿七仍需要長時間。但預期在農曆新年過後，息口回落至10厘樓下，穿七算的機會會大增或更低水平。



交易員指出，昨上午大行出手維穩後，日內匯價較平穩，而離岸價流動性緊張雖有緩解，但與在岸價仍存較大的倒掛，亦對在岸貶值預期有所壓制。不過，中間價大起大落不利於情緒穩定，尤其是人行上周公佈六連降的外儲數據後，貶值壓力可能再度升溫。