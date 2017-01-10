﻿麥當勞中港業務 中信凱雷161億接手

麥當勞快餐連鎖店中港業務賣盤終有結果，中信股份（267）夥拍私募基金凱雷斥資約161.4億元，收購中港兩地麥當勞20年特許經營權。交易完成後，中信股份和中信資本在持有麥當勞中港業務的新公司中，合共持有52%，預計未來5年將在中港開設1500多家新餐廳。



交易仍有待相關監管機構的審批，預計將於今年中完成。交易方式將以部份現金支付及部份向麥當勞公司發行新公司的新股，交易完成後，中信股份和中信資本在新公司合共持有52%的控股權，成為大股東，凱雷和麥當勞則分別持有28%及20%股權。中信股份昨日收報11.46元，升1.2%。



五年開逾1500新店



今次麥當勞出售中港兩地業務20年特許經營權，是早年計劃的一部份，因為麥當勞曾在2015年5月宣佈，將在明年年底之前把4000家餐廳轉為特許經營餐廳，長期目標是將特許經營餐廳的比例達到95%。故此，經過今次交易完成後，麥當勞在中國內地和香港的1750多家直營餐廳將轉為特許經營。截至去年底止，麥當勞在中國內地的直營和特許經營餐廳超過2400家，在港約有240家分店。



中信表示，雖然中信於交割時收購麥當勞中港地區的管理控制權益，但因為中信在交易當中僅應付約51.65億元，故其應佔經濟利益為32%。此外，中信是與中信資本合組的公司來收購麥當勞中港業務，分別佔合組公司61.54%和38.46%的股權。



就新成立的公司管理層，凱雷投資集團董事總經理、亞洲併購團隊聯席主管楊向東將出任新公司的董事會副主席，而中信資本董事長、首席執行官張懿宸則為新公司的董事會主席。