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﻿澳優拓海外 料降內銷比重

2017-01-10 列印
　　澳優乳業（1717）首席財務官王煒華指出，現時中國羊奶銷售額每年增長達30%，受二孩政策和國家對乳業重新認定而供應減少所影響，預料未來仍能保持增長，升幅比牛奶高。澳優乳業將積極發展羊奶市場，現時已經鎖定荷蘭40%奶源，羊奶銷售產品目標除了內地市場，亦銷往全球。澳優乳業的嬰兒第一階段羊奶產品，已向美國申請進口許可，有望年底可以取得認證。王煒華指，集團投資9500萬歐羅建設荷蘭新廠房，將於2017年第二季完成，預計在荷蘭乳業產能可由原本每年3萬噸，於2019年前逐步增至9萬噸。由於澳優乳業去年開始逐步進軍海外市場，故預期集團於內地銷售比重，由現時逾80%減至目標65%。
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