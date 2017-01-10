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﻿滬禁售酒店式公寓壓炒風

2017-01-10 列印
　　上海市住建委上周六晚宣佈，該部會同相關部門對上海商業辦公項目（即酒店式公寓）進行集中清理核查，在此期間暫停此類項目網上簽約。市場分析認為，主要由於上海「325最嚴限購令」推出後，讓大量投資客轉炒酒店式公寓，導致樓市監管愈加趨向嚴厲。據內地媒體統計，上海總共有128個項目被暫停銷售。

　　另一邊廂，去年樓價升幅較慢的重慶，因近期有新一輪「炒樓團」到該市買房，當局加強監管，限制發展商加價，必須提出充份理據，又嚴禁以認購、預訂、排號或發卡等方式，變相預先收取訂金款項，變相抬高房價。當局亦將不合作的房企，採取暫停網上簽約、交易登記等措拖。
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