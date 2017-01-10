﻿憂慮硬脫歐 英鎊曾跌見1.2125

國際油價扭轉前3個交易日的升勢回軟，美國頁岩油商的鑽油活動升溫，令市場揣測油組減產支持油價的動作，可能令美國油產回升，紐約期油曾跌2.65%，見每桶52.56美元。現貨金價受惠避險需求，重上每盎司1180美元的近一個月高位。英鎊昨日曾跌見1.2125美元，逼近去年10月曾見的低位；而歐羅在1.05美元的水位窄幅徘徊。



紐約2月期油價昨日曾跌1.43美元或2.65%，見每桶52.56美元；倫敦3月期油價亦跌2.63%，見每桶55.6美元。儘管油組在陸續履行減產，科威特的油組代表阿爾費扎阿周一在媒體訪問中稱，沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾、阿曼和科威特正在履行承諾減產。



不過，Baker Hughes上周五追蹤美國產油的數據顯示，美國活躍鑽油台數目連續10周增加，上周再增4個，至1年新高的529個。德國商銀分析師指，油價回升意味美國的鑽油可以再度活躍，可能提高美國的油產量。消息利淡油價扭轉前3個交易日的升勢。



美匯指數周一升0.29%，見102.52點。美國上周五出爐的就業數字雖遜預期，但市場預測聯儲局3月加息的機率由之前的31%升至35%，金價方面，紐約2月期金昨日曾升8.6美元或0.73%，見每盎司1182.0美元；倫敦現貨金價亦升9.43美元或0.8%，見每盎司1182.287美元。



南韓以至歐洲出現的政局不明朗因素，加上農曆新年臨近，對黃金需求增加，支持金價在過去5個交易日有4天靠穩。黃金指數基金（ETF）的持金量上周五增加1.3公噸，至1773.4噸，是美國總統選舉以來首見有二連升。



英鎊昨日曾跌1.32%，低見1.2125美元（英鎊兌9.45港元），跌見去年10月28日曾見的低位。英國首相文翠珊在新年首個媒體訪問中表示，英國不能對歐盟市場成員資格有所留戀，強調優先要務是重奪控制移民的控制權，意味必須脫離單一市場，但會盡力商討最佳的貿易協議。她的說話重燃市場對英國硬脫歐的憂慮，利淡英鎊走勢。



歐羅則在1.05美元水位窄幅上落，升跌幅0.2%，高位曾升0.23%，見1.0556美元（歐羅兌8.23港元）。歐羅區新出爐的11月失業率維持在9.8%的7年新低。德國新出爐的11月份工業生產經季節調整後按月升0.4%，顯示德國經濟在年尾持續復甦。