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﻿融創殺入地產中介 26億入股北京鏈家

2017-01-10 列印
  內地地產猛人孫宏斌再次出手，首次進軍近年極速擴張的地產中介北京鏈家。融創（1918）昨日收市後宣佈，通過增資方式以26億元（人民幣，下同）入股房產中介北京鏈家6.25%股權，即鏈家估值達416億元。融創將以內部資源支付代價，北京鏈家將成為其聯營公司，並將有權委任一名董事。

持股6.25% 可委任一董事

　融創表示，是次投資是看好內地房地產存量交易市場的發展空間，相信未來將會為公司帶來較好的投資回報，而雙方在業務上亦有較大的協同和合作空間。

　　據內地媒體早前報道，鏈家在去年4月的B輪融資前，鏈家董事長左暉的持股比例為61.2%，執行董事單一剛的持股比例為3%，員工股權18.1%，目前已建立員工期權池，併購股東的持股比例為16%。按照投資計劃，鏈家將在5年內完成上市。

　　北京鏈家成立於2001年，集房產交易服務為一體以數據驅動的全價值鏈房產服務平台。
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