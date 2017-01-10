﻿IFC外望——負責人遭「照肺」 比特幣驚魂未定

比特幣呢種虛擬貨幣真係令人又愛又恨，一時升到把把聲，一時又跌到沉晒底。話口未完比特幣又跌啦，真係心血少啲都唔掂。其實，阿爺一向都唔太鍾意比特幣呢啲虛擬貨幣㗎啦，因為驚民眾亂咁炒作，又或者用來作走資工具。就好似上星期五咁，阿爺就搵咗中國三大比特幣嘅交易所負責人返去「照肺」，投資者怕阿爺出手打擊，所以比特幣價大跌！



上周五，中國監管機構搵咗三大比特幣交易所火幣網、OKCoin幣行及比特幣中國嘅負責人返去「教育」一下，要求佢哋自行調查交易異常，同埋加強自律。此外，監管機構仲公告，「比特幣係特定虛擬商品，不能作為貨幣流通使用」，以正視聽。



三大比特幣交易所嘅負責人比監管機構照完肺，再加上有外國媒體誤傳「中國禁用比特幣」造成恐慌，比特幣仲唔跌咩？



比特幣價格由監管機構上周五（6日）晚公告發出後就迅速向下，由原本6600元人民幣，大約3小時就跌破5800元關口，全天跌幅達17%，而全球市場都受影響，由原本超過1000美元，重挫至830美元。



跌勢直到中國嘅監管機構澄清比特幣未被禁用，昨日比特幣跌勢才略為回穩至返大約900美元附近，都話少啲心血都唔掂啦！



不過，在阿爺全力防走資之際，比特幣呢種方便走資的工具便否再受到一些限制？現時仍不能排除可能性！



北汽夥百度拓無人駕駛車



各家企業在汽車製造方面均有新發展。北京汽車（1958）與百度簽訂戰略合作框架協議，發展無人駕駛汽車，雙方將在智能汽車、車聯網、L3級智能駕駛、高精度地圖及車載地圖、聯合品牌運營等領域及其他新興領域建立戰略合作夥伴關係，實現合作雙方共同發展。另外，北汽去年全年總銷量為192.87萬輛，按年增長約16.4%。



另一方面，谷歌的自駕汽車分支Waymo展示自駕系統改良版，負責人John Krafcik指，系統將更為穩定，其中新系統應用新的光學雷達，並且由谷歌自行研發，所以成本大幅減省。該光學雷達成本只是原先的10%，大概約7500美元。



John Krafcik表示，已安裝新系統的Pacifica最快本月在加州與亞利桑那州公路測試。



樂視旗下Faraday Future早前推出首部智能電動車FF91，預訂情況見理想。據其網頁顯示，目前訂購數量已超過6.4萬架。樂視指每架車訂金為5000美元或5萬元人民幣，但未公佈售價及發售日期。



高瞻