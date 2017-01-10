﻿市場簡訊

—周大福（1929）公佈截至2016年12月31日止3個月經營數據，內地和港澳第三季同店銷售比上季大幅改善。內地由第2季收縮22%轉為第3季增長4%，港澳地區由第2季的縮減30%回升至第3季收縮2%。第三季內地零售值增長7%，而港澳則減少6%。







—盈德氣體（2168）宣佈，叫停早前向深圳公司碧水源配股之建議，另外，集團指出可能獲美國上市公司Air Products and Chemicals提出收購，其以現金為對價，通過協議安排的方式收購公司，但信函中表明該意向不具法律約束力。盈德氣體昨日復牌，受消息影響，股價復牌升16%，收報3.34元。







—工商銀行（1398）公佈，與廣州越秀集團簽署《市場化債轉股合作框架協議》。根據協議，該行將與越秀集團開展債轉股業務，幫助企業改善財務結構及提升市場形象。通過債權轉股權的安排，降低企業財務槓桿，改善公司治理結構，增強企業中長期發展韌勁。該行表示，將充份運用債權轉股權的方式，引導社會資金進入實體經濟，改善實體企業公司治理結構，實現經濟轉型升級和優化佈局，從而為提振實體經濟作出貢獻。







—德萊建業（8122）公佈，間接全資附屬德材建築，通過投標程序於去年12月至本月期間，獲授4份新合約，總金額約為9.88億元。預計建造期為自各個開始日期起計560至732日。合約包括建築署觀塘安達臣道一間小學建造工程；建築署屯門一所男子群育學校建造工程；香港仔田灣懲教署職員宿舍建造工程；及九龍何文田文福道25號提供教學改建及加建工程。







—人保集團（1339）宣佈，已獲中國保監會批核，將籌建中國人民養老保險公司。按保監要求，中國人民養老保險公司的籌建工作將在一年內完成。中國人民養老保險公司註冊資本金40億元人民幣，註冊地在北京，擬任董事長為唐志剛，擬任總經理為周麗萍。



—外電引述消息人士指出，中國國有金融資產管理公司東方資產計劃上市前融資，籌集資金約15億美元，相當於約117億港元。消息人士指出，東方資產已委聘中金和高盛，幫助其安排引進上市前的策略投資者。







—證監會指國際商業結算（147）股權高度集中，在12月23日，有18名股東合共持有約64.55億股股份，相當該公司已發行股本31.8%，有關股權連同由該公司兩名主要股東分別持有的約103.4億股股份（佔已發行股份50.9%）及約25.4億股股份（佔已發行股份12.5%），已相當於該公司去年底已發行股份總額的95.2%。







—證監會昨天宣佈，大新銀行前財務策劃經理蔡兆基因假冒客戶簽名，決定禁止他重投業界9個月。證監會發現，蔡兆基於2015年8月在兩份投保申請文件上假冒一名客戶簽名，目的是要趕及在限期前提交該等文件。該客戶在投保申請文件獲批後收到有關副本以供保存時，發現有人曾假冒她的簽名，於是向大新銀行作出投訴，繼而揭發了蔡兆基的偽造行為。







—中體產業大股東國家體育總局協議轉讓所持公司22.07%股權，已迎來4家意向受讓方。當中包括中國奧委會控股的華體集團、阿里體育、騰訊體育，以及上海富豪劉益謙旗下平台。知情人士表示，中體產業此次轉讓的股權總價將超過42億元人民幣，而且4家受讓方出價亦相差不遠。另外，市場早前一直傳言萬達集團曾有意參與中體產業的股權轉讓，但在最後階段選擇退出 。







—內地全方位加強資本管制，加碼圍堵資金流出。針對借道自貿區的走資行為，最高人民法院昨發佈指導意見，加強涉及自貿區的民事審判工作，重點包括懲治涉自貿區的走私、非法集資、逃匯、洗錢等犯罪行為。最高法院昨天發佈為自貿區建設提供司法保障的意見。意見強調，重視解決侵犯知識產權的跨境犯罪問題。