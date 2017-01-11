﻿夥沈國軍斥資198億 阿里私有銀泰 轉型新零售

銳意發展「新零售」的內地電商巨頭阿里巴巴，近期頻頻投資實體零售企業以推動向新零售轉型。阿里巴巴昨日公佈，擬聯手銀泰商業（1833）創始人沈國軍，斥資198億元將銀泰商業私有化，每股收購價10元，較該股去年12月28日停牌前最後交易日的收市價每股7.03元，溢價約42.25%。受消息刺激，銀泰商業昨日股價大升35.7%，收報9.54元。



對於有關私有化建議，阿里巴巴首席執行官張勇表示，中國零售行業的總規模已達到4.5萬億美元，並正以每年10.7%的速度增長。阿里正與線下零售商共同重構傳統業態，創新用戶消費體驗。



挾大數據重構零售業



阿里巴巴方面又指，建議交易反映阿里巴巴以其龐大的消費者群體、豐富的大數據及技術，幫助傳統零售業轉型的戰略。該公司稱，隨著流動互聯網的應用發展，線上與線下消費體驗的區隔已成為過去式。流動互聯網帶來的巨大轉變，讓阿里巴巴能夠與實體零售商攜手合作，整合線上及線下的消費者數據、優化消費者的購物體驗，以及提升庫存效率以至銷售流轉。線上及線下的整合，能夠擴大集團的總目標市場。



阿里巴巴稱，在達成私有化後，銀泰商業可專注長期利益，避免公開上市公司身份相關的市場預期及股價波動的壓力。此外，由於股份流動性較低，銀泰商業目前的上市平台，不足以作為該公司業務及增長的資金來源。阿里表示，過去銀泰商業的股份交易流動性相對較低，令股東難以在不會對股價造成不利影響的情況下在場內大量出售。



超市百貨股齊舞高



受消息刺激，昨日除銀泰商業股價大升外，其他超市百貨股亦有受惠。其中，新世界百貨（825）昨日收報1.07元，升3.88%；百盛集團（3368）收報0.89元，升5.95%；聯華超市（980）收報3.02元，升4.86%。



信達國際研究部董事趙晞文表示，銀泰過去股價長期低迷，或激發今次的私有化行動。他認為，今次私有化價格每股10元，是「略高於平均水平」。惟他相信，阿里巴巴在私有化銀泰商業後，將更有效整合線上及線下資源。



在2014年3月，阿里巴巴以認購銀泰百貨新股及可轉換債券的方式進行投資，總投資額53.7億元。當時銀泰百貨以每股7.5335元，向阿里發行2.205億股新股。銀泰百貨另外向阿里發行37.06億元可換股債券。