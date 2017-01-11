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﻿納指新高 杜指高位徘徊

2017-01-11 列印
  投資者觀望候任總統特朗普周三召開當選後首個記者會，加上油價回軟，拖累能源股表現，令美股走勢牛皮。

　　杜瓊斯工業平均指數今晨四時報19,881點，跌6點；納斯達克指數早段再創新高，四時報5553點，升21點。

  滙控（005）美國預託證價格報63.26港元，較香港收市價跌0.09港元；中移動美國預託證價格報84.54港元，較香港收市價升0.44港元。

　　歐洲股市普遍向好，倫敦和法蘭克福股市收市升0.5%及0.17%，巴黎股市則微升0.01%。

　　美股周一沒有經濟數據公佈，標普指數中的工業類股份升0.3%，能源股則連跌兩個交易日。市場觀望本周稍後出爐季度業績的銀行業表現。
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