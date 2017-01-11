﻿生產價格逾五年高 內地全年通脹2.5% 今年首季料見頂

內地去年12月通脹（CPI）為2.1%，較預期略低，但工業生產者出廠價格指數（PPI）則飆升5.5%，遠超預期並創下2011年9月以來新高。國家統計局公布，2016全年CPI上漲2.5%，較2015年擴大0.6個百分點。PPI下降1.4%，降幅較2015年收窄了3.8個百分點。



內地12月PPI大升，是受大宗商品價格攀升、人民幣貶值因素影響。內地大宗商品期貨炒風升溫，昨日內地鐵礦石期貨一度升至漲停，收盤升7.9%；焦碳、焦煤升逾7%，成交量大增。



春節前仍有壓力



海通證券表示，短期來看，春節因素和前期商品漲價令通脹仍有壓力，而今年的重點任務包括匯率維穩、控制資產泡沫、防範金融風險，預期今年貨幣政策仍將穩健中性，並預期這一輪通脹將在一季度見頂回落。



國家統計局高級統計師繩國慶稱，12月CPI按月回落0.2個百分點，主要是對比基數較高的影響；食品價格按年上漲2%，漲幅較上月回落1.6個百分點。其中，豬肉價格上漲6.2%；鮮菜價格由上月上漲15.8%回落至2.6%，也是通脹回落的主因。而12月全國平均氣溫偏高，鮮菜和鮮果價格漲幅均弱於歷史同期水平。



德國商業銀行高級經濟學家周浩認為，最近數月PPI漲幅飆升，也助長了內地商品期貨的大量投資，在這樣的背景下，貨幣政策寬鬆將告一段落，政策將轉向偏緊。



貨幣政策料趨偏緊



中國國際經濟交流中心信息部副部長王軍認為，隨著房地產市場放緩，投資收縮，未來對大宗商品價格將受限，去年底PPI的凌厲漲勢不會延續太久，今年首季度PPI仍會延續反彈效應。



PPI從2016年初負值5.3% ，至9月由負轉正後，並連升4個月至12月漲幅達5.5%，升幅遠超預期，原因包括匯率波動等多種因素影響，以及進口大宗商品價格上漲，以及去產能、去庫存政策的效果顯現，供需關係逐步改善等。



PPI連升四月勝預期



分行業看，黑色金屬冶煉、煤炭開採和洗選、石油和天然氣開採、有色金屬冶煉和壓延加工價格、石油加工業價格分別上漲35%、34%、19.7%、17.1%及16.6%，成為PPI上漲的主要動力。