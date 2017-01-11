﻿恒指四連升進帳610點 卓珈首日勁升3.9倍

在多隻藍籌股升勢帶動下，恒指昨日反覆向上，收市升186點，收報22744點。分析認為，在外圍資金和北水持續流入港股下，恒指有望上試23000點。另外，由女星黎姿（現名黎珈而）作為董事會主席兼行政總裁的醫學美容服務供應商卓珈控股（8358），昨日首日掛牌，收報3.95元，較配售價0.8元升逾3.9倍。



恒指昨日雖僅高開2點，但其後愈升愈有，全日反覆向上，收報22744點，升186點，為超過1個月的收市新高，成交額622億元。連同昨日升市，恒指已連升4個交易日，累漲610點，升幅相當於2.8%。



藍籌股方面，友邦（1299）升1.9%，騰訊（700）和建行（939）同升1.2%，3隻股份合共貢獻恒指82點。二線藍籌同樣發力，百麗國際（1880）升3.3%，為昨日表現最佳的藍籌股。此外，汽車股昨日造好，廣汽集團（2238）獲瑞信提升目標價，刺激股價升5.5%，收報10.22元，其他汽車股同樣錄得升幅，吉利汽車（175）和長城汽車（2333）同漲逾3.7%。濠賭股獲得瑞信和高盛唱好，當中高盛估計澳門賭場的貴賓廳繼續會復甦，濠賭股昨日受消息刺激向好，美高梅中國（2282）升4.4%，澳博（880）升3.3%，金沙中國（1928）和銀娛（027）則漲逾1.1%。



奧傳思維急瀉85%



香港潛孔鑿岩工具製造商及供應商煜榮集團（1536）將於今日在主板掛牌上市，該股公開招股錄得超額認購1.07倍，以接近招股價上限的1.15元定價。根據輝立交易平台顯示，煜榮暗盤收報1.13元，較上市定價低1.7%。由女星黎姿（現名黎珈而）作為董事會主席兼行政總裁的卓珈控股，首日掛牌收報3.95元，較配售價0.8元，高3.15元或逾3.9倍。



半新股奧傳思維控股（8091）股價則暴瀉，昨日急插85%，收報1.22元，成交額2102萬元。