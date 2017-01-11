﻿外匯基金短期表現恐受壓

金管局副總裁余偉文連續兩天撰文為外匯基金表現解畫，他昨日在《匯思》的文章指出，進入後量寬時代，投資前景多變難測，外匯基金短期回報，包括季度或年度的回報，將受到更大的壓力甚至可能出現短期虧損，派息率或會進一步下調。余偉文表示，近年來外匯基金一個重大的策略是加快多元化投資的步伐，2009年開始通過「長期增長組合」投資另類資產，目的為分散風險及爭取較穩定及較高的長線回報。他重申，尋求較高回報的前提是，絕不能以香港的貨幣及金融穩定作代價。除了「長期增長組合」，余偉文稱對於主要投資於傳統股票和債券的「投資組合」，也會不斷尋找多元化投資機會，包括適度減低流動性以換取較佳的長期回報。