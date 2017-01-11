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﻿禹洲今年銷售目標280億

2017-01-11 列印
　　禹洲地產（1628）董事局主席林龍安表示，去年超額實現銷售232億元（人民幣，下同），今年銷售目標提升27%至280億元。禹洲現時土儲足夠未來5年發展，今年的買地預算約100億元，將以收購合併方式為主，底價招拍掛亦可考慮，惟強調不會高價搶地或拿地王。

　　林龍安坦言，內地樓市調控或令上半年銷售放緩，公司項目售價暫未受影響，由於一二線城市土地供應及庫存量短缺，加上人口持續流入，市場需求仍大，支持一二線城市樓價將繼續向好。林龍安被問及禹洲早前收購重建的半山堅道住宅項目時，指售樓主戰場仍在內地，香港項目僅作點綴，堅道住宅項目約80伙，傾向以酒店式公寓形式出租。
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