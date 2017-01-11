﻿憧憬油國減產順利 紐約期油曾回升0.79%

國際油價昨日回穩，俄羅斯與哈薩克稱它們已達到或超過初期的減產目標，意味非油組產油國在新年頭10天已達成所承諾總減產量的四分一，紐約期油曾回升0.79%，見每桶52.37美元，但到美市早段回軟見51美元。現貨金價攀上每盎司1190美元的5周高位。英鎊昨日繼續在去年10月的低位走軟，曾跌見1.2108美元；日圓則先升後回，早段曾升見115.2兌1美元。



紐約2月期油價昨日曾升41美仙或0.79%，見每桶52.37美元；倫敦3月期油價亦升0.76%，見每桶55.36美元。兩地油價到美市早段再度回軟。俄羅斯與其他10個非油組產油國去年承諾，1月開始會聯手每日減產55.8萬桶。最新消息指，俄羅斯、伊拉克、哈薩克和阿塞拜疆都已如期實施減產，其中俄羅斯減產13萬桶、哈薩克減產2萬，阿塞拜疆減產3.5萬桶。



單是前兩者的減產幅度，已相當於非油組產油國承諾減產的27%，消息利好油價止跌回升。美匯指數周二好淡爭持，早段曾跌0.41%，見101.51點，到美市初段一度收復失地，倒升0.02%，見101.95點。候任美國總統特朗普將於本港時間周三午夜時分召開當選以來首個記者會，市場在大選後爆發的樂觀情緒，步入新年以來顯著收斂，並通過美匯反映出來。



金價方面，紐約2月期金昨日在每盎司1180美元水位之上好淡爭持，到美市初段升5.7美元或0.48%，攀上每盎司1190.6美元；倫敦現貨金價大部份時間靠穩，曾升9.7美元或0.82%，見每盎司1190.77美元。金價從12月中曾見的10個月低位已累計回升5.3%投資者對金價前景形成兩極看法，上周最大黃金指數基金（ETF）SPDR錄得3.071億美元資金流出，同期安碩的基金卻吸引8080萬美元流入。



英鎊昨日續跌0.45%，見1.2108美元（英鎊兌9.44港元），是去年10月11日以來新低，到歐市後段收復一度倒升0.04%，見1.2168美元。滙控策略師預期，若英國採取最嚴峻的脫歐方案，英鎊可能跌至1.1美元水位，即折合見8.5港元。日圓大部份時間造好，曾升0.72%，見115.2兌1美元（每百日圓兌6.73港元）。匯市分析師指，美元兌日圓缺乏上升動力，但沽盤似乎在115水位止住。