﻿IFC外望—郭基煇獻計幫港人上車

香港一向都有土地供應問題，成日都聽到政府話要增加供應，但樓價淨係有升無跌，上樓機會愈黎愈難，新地（016）執行董事郭基煇（adam），噚日就同傳媒朋友分享咗佢對香港樓市嘅睇法，仲建議政府考慮放寬按揭成數限制，將首期降到樓價嘅一成，咁就可以增加港人上車機會，睇黎adam對市況都好了解吓。



其實adam都話已經逐漸見到政府過去增加樓市供應嘅成效，再加上近期又有多個新盤推出，房屋供應相信會陸續增加，而且今年私人市場的供應量係多年來嘅新高，不過連同早前政府嘅樓市辣招，佢都坦言發展商今年賣樓會較以往辛苦。



講完樓市，adam就講返佢一直做開慈善項目，佢話希望將來集中做好青少年服務、兒童和低收入家庭呢三方面嘅範圍，因為淨係呢三方面已經有好多項目可以做。新地資助的其中一個慈善機構香港傷健協會，傷健協會有一個「摘星計劃」係為有特殊教育需要嘅年輕人而設，噚日adam就同一位有讀寫障礙嘅青少年傾計，仲鼓勵佢努力讀書，笑言唔好做廢青咁話。



美國中產養細路要182萬



香港不時聽人話養大一個細路至少要400萬，亦有更誇張嘅講法。至於好多移民嚮往嘅美國，最新就有政府統計話，一對中產夫婦養育兩名細路到17歲，平均要喺每個仔女身上花超過23萬美金，折合港幣182萬左右，似乎比本港少一半以上喎！不過前者未包大學費用嘅。



據美國呢個2015年嘅調查標準，計埋到今年嘅通脹要加多3%，其中近三分一係用喺住屋開支，包括為子女預留獨立房間，大城市同市郊唔同，前者平均每年要港幣三萬以上，後者就少一半左右。



食物係第二大使費，佔總開支18%，其次是幼兒服務同教育開支，共佔16%。相信美國呢個費用係好基本嘅，冇包括各位唔想輸在起跑線嘅虎爸虎媽嘅無止境教育經費之上，所以大家參考吓好啦！至於慳錢秘訣，可能就係生多幾個，調查話有3個或以上仔女嘅家庭，每個仔女嘅平均開支就可以減少24%。咁睡房、衣服同玩具都可以共享嘛！



高瞻