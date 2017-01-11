﻿無線「止血」交還收費牌

電視廣播（511）旗下收費電視「無線網絡電視」，累積虧損超過22億元，昨宣佈提早8年向通訊事務管理局交還本地收費電視節目服務牌照，待政府接受申請後，收費電視服務即終止。



無線網絡電視昨發聲明，表示已知會政府及通訊局，決定交還原定於2025年到期的本地收費電視節目服務牌照。發言人指，收費電視服務自2004年2月18日推出以來，營運一直虧蝕，過去累積虧損超過22億元；儘管曾作多方面嘗試，但過去數年營商環境惡化，收費電視業務於商業上並不可行。



發言人指，終止收費電視業務的原因是近年網上盜版猖獗、OTT服務激增及香港經濟下滑。所有無線網絡電視提供的內容均被盜取，並於大量非法網站、應用程式及機頂盒提供，導致訂戶流失率大增；加上激增的OTT服務供應商爭奪觀眾及廣告商，卻毋須受嚴苛的廣播條例規管；疲弱的經濟前景及零售業持續下滑的銷售額亦導致廣告收入大減。



另外，香港電訊（6823）昨日再就本港頻譜供應問題與政府當局針鋒相對，香港電訊無線業務策略及核心網絡主管黃錦恒表示，過去本港在電訊業發展一直具有領先地位，惟本港政府表示在2019年前亦無意提供新頻譜至市場，令本地電訊業界無力在2020年前將5G技術商用，勢將落後周邊國家兩至三年。惟通訊事務管理局辦公室（通訊辦）昨日隨即反擊，形容香港電訊的指控為「肆意無理」，又表示對香港電訊指政府人為扣起頻譜不推出市場，「令人感到莫名其妙」。