﻿市場簡訊—

— 新城發展（1030）發盈喜，預期截至2016年12月底止年度，股東利潤增長逾30%，前年盈利10.31億元人民幣。溢利增長主要由於A股附屬新城控股淨利潤增長，以及出售常州創悅諮詢管理的盈利所致。







— 受惠水泥市場秩序好轉及戰略重組，金隅（2009）昨發盈喜，預計截至2016年12月底止全年股東淨利潤增加在20%至45%之間。公司2015年賺20.17億元人民幣。







— 宏華集團（196）發盈警，預期去年虧損將大幅擴大，因為國際油氣市場仍未顯著改善，收入大幅下降，特別是油氣工程服務及海洋工程裝備業務，開工不足，虧損擴大。







— 龍記集團（255）發盈喜，預料去年全年盈利大幅增加50%或以上，2015年盈利為1.26億元。盈利大增主要由於業務的成本及生產效率之改善，致使產品的毛利率有所上升。







— 復星國際（656）認購葡萄牙商業銀行不多於43.77億股供股，完成後復星持有BCP股權增加至不逾30%。供股價每股0.094歐羅，相當於當地時間1月9日收市價折讓38.6%。供股最高對價5.31億歐羅。







— 南航集團提出2017年戰略包括研究引入互聯網企業、與全球行業領先者交叉持股或聯合設立子公司等方式，推動混合所有制改革。







— 國家發改委主任徐紹史指，政府支持有能力、有條件的中國企業開展真實合規的對外投資活動，但同時將對大額非主業的對外投資進行真實性、合規性審核，引導企業審慎決策、理性投資。徐紹史昨天在國新辦的發佈會上表示，內地企業「走出去」投資併購、佈局全球，都是正常之舉，中國政府支持對外投資的政策沒有改變。去年首11月中國非金融類境外投資已經達到1617億美元（約12540.72億港元），按年增長55.3%，他預計全年達到1700億美元（約13184.44億港元）。徐紹史表示，2016年中國經濟增速將在6.7%左右，國民生產總量突破70萬億元人民幣，相當於1994年全年總量，2017年中國有能力有信心確保經濟平穩運行，並迎來新的經濟上升周期。