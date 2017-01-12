﻿藥商捱轟股價受壓 特朗普發言 美股大波動

美國股市周三早段靠穩，在總統當選人特朗普記者會發言前，杜指一度上升117點，但在特朗普發言後，市場觀望和揣測特朗普言論背後的含意，市況亦一度波動。至今晨四時，杜指報19927點，升71點。



杜瓊斯工業平均指數早段曾升至19973點，升117點，今晨四時則報19927點，升71點；納斯達克指數報5556.73點，升4.91點。滙控（005）美國預託證價格報64.01港元，較香港收市價升0.16港元；中移動（941）美國預託證價格報85.01港元，較香港收市價升0.01港元。



統特朗普今晨舉行當選後首次正式記者會，會上多圍繞俄國問題，經濟方面，他表示會對離開美國的企業開徵較高的邊境稅，另外亦對製藥企業「開火」，令相關股份股價受壓。



世銀料全球增長2.7%



美國按揭銀行家協會（MBA）昨公佈，美國上周的住宅按揭申請指數升至241.9點，創6個月新高；受惠於美國30年住宅按揭利息由前周的4.39厘下降4.32厘。



評級機構標準普爾昨表示，今年正值美國新總統上任，政策延續性等甚不明朗，美國的主權債評級短期內諒不會回升至AAA。



標普上月預測，美國今年的經濟增長為2.4%。



世界銀行最新發表的《全球經濟展望》報告，預測美國今年經濟增長為2%至2.5%。全球今年經濟增長估計為2.7%。



恒指迎來5連升，港股延續4個交易日的升勢，昨日再漲190點，收報22935點。分析認為，下周四（20日）為美國候任總統特朗普正式就任，是下周的市場焦點，而新政府上台後的決策或會成為股市的不明朗因素。



港股方面，恒指昨日高開71點，其後反覆上，午後發力狂升，最高曾見22944點，升200點， 創去年12月8日以來新高，迫近23000點關口，恒指收報22935點，升190點，成交額697億元。恒指連升5個交易日，累漲800點或3.6%



騰訊領軍 港股五連升



藍籌股方面，騰訊（700）重上200元水平，昨日最高曾見201.4元，升1.7%，雖然臨近尾市升勢略為回落，但仍力保200元收市，收報200.8元，升1.4%，貢獻恒指33點；連同中移動（941）和滙控（005）3隻股份合共貢獻恒指69點。



瑞信指出今年中港股市有三大因素影響市況，包括美股走勢、美息去向以及中國經濟情況，並指去年跑輸H股的A股，今年有望扭轉劣勢，至於舊經濟股可望跑贏早前已累升不少的新經濟股份，該行今年恒指目標為24500點。