﻿范智廉恐英脫歐職位流失

滙控（005）主席范智廉警告英國國會議員，英國脫歐或引致倫敦出現層層疊（Jenga tower）式的職位遷移；一旦英國脫歐後失去歐盟單一市場的牌照通行權，滙控擬把1000個職位由倫敦遷到巴黎、愛爾蘭、荷蘭或其他地方。



綜合外媒報道，范智廉在聽證會上向下議院的共同財政專責委員會表示，脫歐可能觸發無法估計的職位數目從倫敦流到歐洲或其他地區。范智廉指，「倫敦的生態有點像層層疊的遊戲，大家並不知道抽出一塊小木條後，到底是有沒有事發生」。他相信，對於在歐洲沒有業務基礎的銀行，它們將更迅速在啟動里斯本條約第50條後展開應變計劃，部份或決定削減職位多於遷移職位到其他地區，強調業界傾向保持現狀，建議應有2至3年過渡期。