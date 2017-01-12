﻿人行加強防走資 進駐比特幣平台 幣價應聲大挫

內地嚴打資金外流，人行已對京滬兩地的比特幣（Bitcoin）平台展開檢查，嚴控內地居民通過比特幣走資。內地比特幣過去兩周內大漲逾40%後，上周四又暴跌20%，炒風引起監管當局關注，人民銀行上海總部及上海市金融辦聯合相關監管部門，對比特幣中國展開現場調查。



受消息影響，比特幣價格昨午五時起出現插水式下跌，比特幣一度跌破800美元關口。據彭博數據顯示，截至昨晚8時30分，比特幣報816.65美元，大挫逾11%；另據火幣網數據顯示，比特幣價持續下跌，最低見5155元人民幣，昨晚8時30分報5311元人民幣，跌逾15%。



火幣網報價跌15%



為遏止非法資金外流，內地監管部門近月不斷嚴打違規資金兌換及流出境外，比特幣因為有其虛擬貨幣及隱蔽交易的特性，被認為可以利用作資金外逃的工具，吸引內地人追捧，因而近月價格不斷飆升。人行有見及此，近日對症下藥，嚴查有關比特幣的買賣。



人行上海總部表示，為防範化解比特幣、萊特幣等市場風險，昨日人行上海總部、上海市金融辦等單位組成聯合檢查組，對比特幣中國開展現場檢查，重點檢查該等企業是否超範圍經營，是否未經許可或無牌照開展信貸、支付、匯兌等相關業務；是否有涉市場操縱行為；反洗錢制度落實情況；資金安全隱患等。



進駐平台現場檢查



另外，人行營業管理部與北京市金融工作局等單位組成聯合檢查組，昨日起進駐火幣網、幣行等比特幣、萊特幣交易平台，就交易平台執行外匯管理、反洗錢等相關金融法律法規、交易場所管理相關規定等情況開展現場檢查。



人行上海總部網站稱，此次聯合檢查組將重點檢查比特幣中國是否超出經營範圍，是否未經許可或無牌照開展信貸、支付、匯兌等相關業務及資金安全隱患等。



人行上海總部上周五已與上海金融辦聯合相關監管部門，約見比特幣交易平台比特幣中國主要負責人，提示可能存在的風險，敦促其開展自查並進行相應清理整頓，以防範風險，維護金融穩定。人行上海總部新聞稿稱，比特幣是特定虛擬商品，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。人行強調，機構及個人投資者應正確看待虛擬商品和虛擬貨幣，理性投資、自擔風險、維護自身財產安全，樹立正確的貨幣觀念和投資理念。