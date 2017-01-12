﻿「西山會」常客 人保總裁傳遭查

內地打貪不停手。據財新消息，人保集團（1339）副董事長、總裁王銀成於1月9日在北京的人保大廈總部的辦公室，被有關部門帶走調查。保險業內人士稱，王銀成常參加北京「西山會」的飯局並買單，目前不清楚他被調查是否與中央巡視組發現的問題有關。



「西山會」是以原統戰部長令計劃及妻子谷麗萍為核心組成的山西幫聯誼圈子，於2007年開始每季一次的聚會聯誼活動，凡籍貫山西的官員或金融機構高管都有機會參加，並逐漸形成官商勾結的巨大勢力，加入「西山會」也被視為在京城飛黃騰達的入場券。



未發現參與令計劃案



至及2016年7月，籍貫山西運城平陸縣的令計劃，被判處無期徒刑、剝奪政治權利終身，「西山會」全面傾覆，相關成員亦人人自危。不過，在令計劃案的公開審理中，並沒有發現涉及王銀成的內容。業內消息稱，有關王銀成被調查的消息，約一年前已在人保集團內部流傳。當時，中央巡視組剛結束對人保集團的巡視工作。而在是次被帶走調查前，王銀成一直正常上班。



2016年2月，中央巡視組向人保集團黨委反饋專項巡視情況。中央第十一巡視組指出，在為期兩個月的專項巡視中發現，存在企業特殊論思想，領導幹部因私出境管理不嚴；有的重大投資決策未經集體研究，涉嫌利益輸送；有的弄虛作假、套取費用，利用保險資源為「小團體」牟利；有的下轄單位選人用人不講規短，裙帶關係氾濫，一些領導幹部親屬參與保險業務牟利等問題。與此同時，巡視組還收到反映一些領導幹部的問題線索，已按規定轉交中央紀委、中央組織部等部門處理。