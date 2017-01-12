﻿五新股今登場 「翠如」「黎姿」鬥艷

5隻新股將於今日掛牌上市，分別是慕容控股（1575）、億仕登（1656）、九台農商銀行（6122）、縱橫遊（8069）及樂嘉思控股（8415），前4者暗盤價均上升，億仕登更錄得超過30%升幅。另外，「美人股」繼續有好表現，「黎姿股」卓珈控股（8358）昨日再升16.5%，「翠如BB股」聯旺集團（8217）亦升19.8%。



為港人熟識的旅行代理商縱橫遊控股在創業板上市，公開發售獲861倍超購，一手中籤比率為15%，申請100手才穩獲1手。發售價為0.8元，處於招股價範圍上限，預計所得淨額為5780萬元。該公司共發行1億股，暗盤在輝立交易平台收報0.94元，較上市價0.8元，高17.5%。



億士登暗盤漲三成



億仕登暗盤昨收報1.66元，較上市價1.25元，升32.8%，暗盤交易額843萬元。慕容控股暗盤收報1.25元，較上市價1.05元，升19%，涉資438萬元。九台農商銀行亦於今日掛牌，其暗盤收報4.57元，較招股價4.56元，微升0.2%。樂嘉思控股則以配售方式上創業板。



另外，昨日有3隻新股上市，其中2隻於創業板上市的太平洋酒吧（8432）及HM國際（8416）升幅驚人，股價分別飆5.2倍及13。煜榮集團（1536）於主板上市，首日掛牌即潛水，全日跌8.7%。



「黎姿股」卓珈控股昨日再升16.5%，收報4.6元，成交9405萬元。「翠如BB股」聯旺集團亦不遑多讓，昨日尾市抽高逾20%，最高曾升至26元，並以接近全日高位收市，收報25.75元，升19.8%，單日市值已漲逾53億元，市值升至逾321億元。不過，前港姐亞軍李嘉慧奶奶的奧傳思維（8091），繼日前急插85%後，昨日續跌28.6%，報0.87元，但仍較配售價高出逾兩倍。