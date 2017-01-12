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﻿銀泰私有化或鋪路A計劃

2017-01-12 列印
　　阿里巴巴日前聯合銀泰商業（1833）創始人沈國軍，斥資198億元啟動將銀泰商業私有化，內地《證券日報》報道引述分析員稱，銀泰商業私有化後下一步或以借殼方式「轉戰」A股主板，其中杭州上市公司杭州解百被指有借殼上市的潛力。銀泰商業昨日繼續上升，收報9.63元，升0.09元；在內地A股上市的杭州解百收報14.09元，升0.33元。

　　《證券日報》昨日引述長期研究零售行業的分析員指，私有化後的銀泰商業將大有可能以借殼上市的方式，轉戰內地A股主板。其中被該名分析員點名提到可成借殼對象的杭州解百，在阿里巴巴公布私人化計劃當日，杭州解百的股價更直接衝擊漲停板，收報13.76元人民幣。
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