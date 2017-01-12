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﻿北大青鳥配股籌1.38億

2017-01-12 列印
  北大青鳥環宇（8095）配售最多9696萬股新H股，配售價為每股1.43元，較前收市價每股1.74元折讓約17.82%。配售對象為獨立的專業投資者、機構投資者或其他投資者。新股佔公司現有已發行H股總數及已發行股本總額約16.67%及7.56%，另外經配發新H股擴大後已發行H股及已發行股本總額約14.29%及7.03%。

　　配售事項所得款項淨額1.38億元，公司擬將配售事項所得款項約70%，用於潛在收購或發展新業務。去年9月17日，公司與多方訂立合作協議，內容有關投資及製作電視劇及根據改編電視劇開發遊戲。
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