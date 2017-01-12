配售事項所得款項淨額1.38億元，公司擬將配售事項所得款項約70%，用於潛在收購或發展新業務。去年9月17日，公司與多方訂立合作協議，內容有關投資及製作電視劇及根據改編電視劇開發遊戲。
北大青鳥配股籌1.38億
配售事項所得款項淨額1.38億元，公司擬將配售事項所得款項約70%，用於潛在收購或發展新業務。去年9月17日，公司與多方訂立合作協議，內容有關投資及製作電視劇及根據改編電視劇開發遊戲。
馬會巨獎 億元新年財 初三1800萬3T 初五8000萬六合彩
馬會新春發放一億元巨獎！年初五六合彩新春金多寶，頭獎基金高達八千萬元；大年初三舉行賀歲賽馬，若有幸運兒以十元一注獨中三T，可獲近二千萬彩金。有堪輿學家教路，年初五六合彩攪珠當日，可到北角、鑽石山等東北...
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蔡英文出訪中美洲 遼寧號編隊政治宣示
內地航空母艦遼寧號編隊，昨清晨進入台灣西南防空識別區駛向青島母港，台灣軍方前晚已派多架軍機升空飛警戒監視，正出訪中美洲四國的總統蔡英文，亦致電國防部長了解情況。 遼寧號編隊在南海訓後回航鄉，台灣軍方周二晚得悉編隊沿海峽中線以西開始穿越台灣海峽後，海軍隨即派出護衞艦在海峽中線以東位置全程伴隨解放軍艦隊北上，空軍則派出經國號戰機、P-3C巡邏機、F-16戰機升空警戒，而E-2C預警機監控海峽內艦機動態。 遼寧號編隊，昨清晨七時進入台灣的西南防空識別區，沿台灣海峽中線以西向北航行；期間蔡英文亦致電國防部長了解情況。到中午十二時已通過廣東汕頭外海，繼續向北航行。 內地國務院...
2017-01-12
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特朗普被揭黑材料 觀看妓女表演小便
美國候任總統特朗普下周五宣誓就職，當地傳媒引述消息稱，美國四個情報部門早前向總統奧巴馬、特朗普呈交俄羅斯干預美國大選調查報告，表示俄方掌握特朗普負面資料。消息指，「黑材料」內容涉及特朗普個人喜好或性癖好，包括他二○一三年在莫斯科一間酒店總統套房內，要求應召女郎在牀上表演小便。 美國有線新聞網絡報道，國家情報總監克拉珀、聯邦調查局局長科米、中央情報局局長布倫南、國家安全局局長羅傑斯，上周分別向奧巴馬與特朗普呈交有關報告；並附上一份兩頁長簡報，聲稱俄方掌握特朗普負面資料，以便日後勒索他。 過程被錄影 報道引述英國前情報人員透露，有關「黑材料」內容涉及特朗普個人喜好或性癖...
2017-01-12
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御葡萄高曠長廳時尚優雅 盡享開揚景致
元朗牛潭尾豪宅洋房葡萄園分3期而建，其中2期御葡萄鄰近新田公路，全數26座洋房，樓齡僅8年，洋房面積較其餘2期為細，為鍾情郊區洋房住客入場之選。是次為大家走訪其中一間雙號洋房，內擁3間套房，裝潢時尚優...
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藥商捱轟股價受壓 特朗普發言 美股大波動
美國股市周三早段靠穩，在總統當選人特朗普記者會發言前，杜指一度上升117點，但在特朗普發言後，市場觀望和揣測特朗普言論背後的含意，市況亦一度波動。至今晨四時，杜指報19927點，升71點。 杜瓊斯工業平均指數早段曾升至19973點，升117點，今晨四時則報19927點，升71點；納斯達克指數報5556.73點，升4.91點。滙控（005）美國預託證價格報64.01港元，較香港收市價升0.16港元；中移動（941）美國預託證價格報85.01港元，較香港收市價升0.01港元。 統特朗普今晨舉行當選後首次正式記者會，會上多圍繞俄國問題，經濟方面，他表示會對離開美國的企業開徵...
2017-01-12
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新「皇」駕到
皇家馬德里於西班牙盃十六強首回合擁3:0領先優勢，但今晚次回合作客西維爾不敗便可刷新西班牙球隊不敗紀錄。加上C朗拿度剛榮膺世界足球先生，全軍上下都希望以勝仗慶祝，客勝必捧。（香港時間周五凌晨4:15開賽） 上場西甲擊敗CF格蘭納達，皇馬追平巴塞隆拿保持三十八場的西班牙球會不敗紀錄，今仗是破紀錄一戰，故縱有三球在手亦不手軟。隊友亦希望合力爭勝，賀C朗當上雙料足球先生。教練施丹有信心再創佳績：「皇馬潛力優厚有很大進步空間，是我執教的動力。」 西維爾已落後三球，而且下周一西甲榜首戰主場再遇「銀河艦隊」，今晚勢留力，客勝可取。
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先供後買 上車易
近期各大汽車代理商都推出不同優惠刺激市道，除了減價，不少品牌都推出外國非常流行的所謂Balloon Payment先供後買分期計劃，例如平治A180每月供款低至$3,869起，而寶馬318i則低至$4...
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12億富男友生日 JW送肉咀贈興
入行6年，剛在四大音樂頒獎禮共奪5個大獎的JW（王灝兒），事業得意，愛情亦相當甜蜜，早前被踢爆撻着巿值達12億的連鎖化妝品店卓悅太子爺葉韋彤（Tarzan）。日前 Tarzan生日，JW更以女主人身份...
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社論——鞏固邊境防疫 抗病毒南下
近日接二連三有港人從內地回港確診禽流感，是一項公共衞生風險警示，大家不能掉以輕心，尤其農曆新年長假將至，是港人北上或外遊高峰期，公共交通工具與不少景點都會擠得水洩不通，容易交叉感染疾病。市民要做好個人衞生措施，而政府須加強在邊境體溫篩查行動。 前天本港確診入冬以來第四宗禽流感個案，病者是一名年僅十歲男童，當局追查發現，他去年底至今年初曾到過廣東佛山親屬一處有飼養活雞的居所，也曾到訪當地有售家禽的街市，返港後發病，前日轉介醫院治療，正接受隔離。早前亦有一名六十二歲長者患禽流感致死，他於內地染病。 內地傳媒報道，內地正值禽流感高發期，本港衞生防護中心早前便在一天之內接獲內地新增...
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郭能三W兩P封王
昨晚郭能演出神勇，先後憑「威先生」、「問鼎高峰」及「加州再豫」贏馬，另有兩席位置，於第七場賽後提前成為騎師王。至於沈集成和莫雷拉也有好成績，除合作憑「歐洲之星」食頭胡，練者另贏「金滙龍華」起孖，騎者則...
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