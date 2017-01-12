﻿工業生產雖勝預期 英鎊曾跌1.13%

國際油價昨日從1個月低位回穩，投資者衡量沙特阿拉伯與其他油組成員減產，與美國預期增加產量，對油價前景的影響，紐約2月期油曾回升1.42%，見每桶51.54美元。現貨金價在每盎司1190美元的近6周高位牛皮，到美市早段回軟至1177美元。



美匯在候任美國總統特朗普召開記者會前回勇，英鎊昨日繼續走低，曾跌見1.2039美元；歐羅亦連跌兩個交易日，跌見1.0454美元。紐約2月期油價昨日曾升72美仙或1.42%，見每桶51.54美元；倫敦3月期油價亦升85美仙或1.58%，見每桶54.49美元。市場傳沙特在遵守減產協議的同時，已經削減二月銷往中國與東南亞國家的原油；知情人士透露，有兩間東南亞煉油商被沙特減少三成的供應。



另一方面，美國能源情報署（EIA）發表短期能源展望月報，上調2017年美國原油的日產量預測，由12月時預測的878萬桶，提高至900萬桶。同日，EIA公佈上周原油庫存增加410萬桶。美匯指數周三續升0.89%，見102.92點。候任美國總統特朗普在本港時間周三午夜時分召開當選以來首個記者會，匯商指，大手投資者都避免在記者會上做新倉，交投亦沒有顯著增加。



金價窄幅靠穩，紐約2月期金昨日曾升6美元或0.51%，見每盎司1191.5美元，到美市早段倒跌0.72%，見每盎司1177美元；倫敦現貨金價曾升4.45美元或0.37%，見每盎司1192.2美元，其後倒跌0.88%，見每盎司1177.24美元。市場對特朗普上場會施行的新政仍存在許多不明朗，令黃金發揮一定避險作用。黃金指數基金（ETF）的持金量周二減少0.2公噸，至1767.7噸。



英鎊昨日又現跌勢，曾跌1.13%，見1.2039美元（英鎊兌9.39港元），是去年10月以來首見失守1.21美元水位。英國昨日出爐的11月工業生產按月升2.1%，是7個月來最大按月升幅，較分析師預測1%升幅高出1倍。歐羅連跌兩個交易日，昨日跌0.95%，見1.0454美元（歐羅兌8.15港元），見一周新低。