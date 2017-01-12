﻿IFC外望——滙豐虛擬靚女網上解疑難

為方便工商金融客戶，呢個禮拜滙豐喺網頁推出「Ask Amy」虛擬助手服務，呢項服務係乜東東？Amy係滙豐設計嘅虛擬女服務員，專門喺網上以文字回答客戶嘅一般查詢，Amy個樣都好有滙豐style，都幾靚女㗎！客戶不妨上去滙豐網頁試吓問問Amy。



不過，經過小記嘅測試，初步體驗就麻麻哋，因為Amy小姐好多問題都唔能夠直接答到，例如問佢開戶需要甚麼文件，佢只彈一堆問題出嚟，問你係咪想查詢以下問題，但都未必係你想問嘅嘢。而且向Amy小姐查詢時要打字，就算可兼容英文、繁體同簡體中文字，都覺得煩，如果可以好似Siri服務咁就好囉，只需用口問！



據聞Amy都有個虛擬助理同事，佢叫Andrew，不過佢就喺英國工作，佢哋兩個採用嘅技術並唔係人工智能，而係認知運算技術，相信有待一段時間後，滙豐嘅虛擬助理服務將更趨成熟，可以真正方便到客戶。



滙豐發言人就話，呢個新服務係利用「對話框」讓客戶作出查詢，可以節省客戶致電熱線嘅時間，但為保安全，強調客戶應避免在虛擬助手對話中透露任何個人或帳戶嘅資料。



操控匯率 交易員要上身



涉及全球多家大型銀行嘅匯率操控案有最新進展，美國司法部星期二晚起訴3名前大行交易員，指佢哋合謀操控匯率。不過呢3位仁兄仲喺英國，唔自首就要引渡受審嘞！



外電報道話，佢哋係摩根大通、花旗同巴克萊嘅前交易員，係2013年跨國銀行業巨頭涉嫌聯合操控匯率一案嘅核心人物。起訴書指，佢哋喺2013年通過一個稱為「同業聯盟（Cartel）」嘅網上聊天室，分享客戶嘅機密情報，合謀操縱外匯基準報價。瑞銀嘅前交易員Matt Gardiner都係佢哋一份子，一直協助美國檢察官調查。



控方指，佢哋喺2007年12月至2013年1月期間，特定操控歐羅兌美元匯價，好多網上對話都喺每日定盤前進行，快速串通嚟操控匯率定價。一旦指控罪成，最高刑罰係監禁10年同罰款100萬美元，罰款額最高可以係違法所得收益嘅兩倍。



花旗、摩通、巴克萊同蘇格蘭皇家銀行喺2015年5月承認合謀操控貨幣匯率，合共罰款25億美元。



高瞻