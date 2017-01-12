﻿市場簡訊

—人行上周夾息成功，人民幣匯率止瀉，離岸人民幣（CNH）拆息本周亦連日下跌，昨隔夜拆息跌至僅得2厘多，與上周過百厘景象大相逕庭。據財資市場公會的資料顯示，昨日CNH拆息全線進一步回順，隔夜息定盤價僅報2.76厘，較上日下跌約4厘；2周及1個月拆息亦回落至10厘以下，分別報7.3厘及7.1厘。人幣離岸價昨日表現相對平穩，最高曾見6.8879，倫敦時段再度走向6.91水平，截至晚上9時許報6.9113，微跌10點子。在岸價亦變動不大，日盤收報6.9266，下跌24點子；中間價報6.9235，微跌1點子。







—中海外（688）去年全年合約物業銷售約2106.48億元，增16.62%，超額完成上調後的全年銷售目標2100億元；樓面面積約1304.4萬平方米，增加3.51%。單計去年12月，合約物業銷售金額約38.96億元，跌74.05%；樓面面積約27.62萬平方米，按年減少73.98%。







—綠城中國（3900）宣佈，成立綠城海外房地產，正式啟動綠城海外戰略，推進海外地產試點。綠城中國總裁曹舟南表示，「十三五」期間，綠城中國計劃完成至少10個海外項目的落地，儲備超過200億元人民幣的海外可售貨值，將持續聚焦澳洲、北美和東南亞三大區域的核心重點城市，如澳洲雪梨、墨爾本、美國洛杉磯、三藩市等城市。







—中國節能海東青（2228）公佈，董事會議決擴大特別調查委員會的調查範圍，以涵括對早前披露的擔保及判決作出的調查。粘為江以健康問題辭任公司聯席主席、執行董事兼提名委員會成員以及所有附屬公司董事職務，昨日起生效。







—中國全通（633）公佈，就沽空機構的指控，公司核數師國衛會計師事務所知悉指控報告，並已確認彼等無意就指控報告撤回或修改彼等就2015年財務報表的審計意見。







—博華太平洋（1076）公佈發行本金總額不少於6000萬美元，於2020年到期的有擔保優先票據，年利率8.5%，於第三個周年到期。票據所得款項淨額將用於開發塞班項目一期提供資金。







—中國天化工（362）將配售最多高2億元債券，年息3%至12%，年期為不少於4年及不多於10年。債券所得款項淨額將用作一般營運資金，包括償還銀行貸款或作未來發展用途。







—從事網上遊戲及電子商貿的新加坡公司Garena計劃在美國上市，而且委任高盛出任保薦行，集資將高達美元，Garena的投資者包括騰訊（700）在內。







—海航集團昨日再有大型併購動作，擬以6.6億紐元（約35.96億港元）收購澳新銀行旗下紐西蘭資產融資業務UDC Finance，惟該交易仍需取得監管部門批准，料在今年下半年達成交易。







—德國福士（Volkswagen）周二證實，車廠與美國司法部和海關就排放造假醜聞的和解談判，已到達尾聲。據悉，和解協議內容包括一項金額達43億美元（約330億港元）的民事罰款，而福士亦會對部份刑事檢控認罪。福士管理層和董事會在周三召開會議，以落實上述和解協議的條款。







—穆迪於2011年7月中刊發題為《新興市場公司的「紅旗訊號」：以中國為重點》的特別意見報告，因犯上了多項缺失，而被證監會對其作出公開譴責，並處以罰款。就此，穆迪昨天上訴，證券及期貨事務上訴審裁處審結候判，並將案件押後裁決。