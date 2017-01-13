﻿金價重上1200關 特朗普「掃興」 美股急回

候任美國總統特朗普在當選後首個記者會上，未有透露未來基建計劃的細節，令投資者失望而回，美股早段則顯著下跌，杜指曾挫183點，跌至19770點，至今晨四時報19890點，跌63點。金價則受惠美匯下跌，升至七周新高，重上1200美元關口。



美國候任總統特朗普，在當選後首個記者會上的言論，未有為市場帶來驚喜，且未有透露未來基建計劃的細節，令市場憂慮他競選時的承諾會否兌現，投資者失望而回，令美股從高位回落。杜瓊斯工業平均指數截至四時報19890點，跌63點；納斯達克指數報5542.99點，跌20.69點。滙控（005）美國預託證價格報63.80港元，較香港收市價跌0.15港元；中移動（941）美國預託證價格報84.77港元，較香港收市價跌0.08港元元。



經濟數據方面，美國上周的首次申領失業援助人數增加1萬人，報24.7萬人，但數字少於市場預期的25.5萬人。四周移動平均數字由前周的25.83萬人，減少至25.65萬人。前周的持續申領失業援助人數減少2.9萬人，報209萬人。



美匯指數昨日一度挫至100.81點，跌0.95%，為去年12月中以來的低位。倫敦現貨金價則連續第四個交易日上揚，曾升至每盎司1207.18美元，升15.55美元，相當於1.3%。



特朗普累索羅斯蝕78億



另外，《華爾街日報》報道，特朗普在去年11月8日勝出美國總統選舉，美股其後急升，令「金融大鱷」索羅斯損手接近10億美元（約78億港元）。



港股方面，恒指連升5個交易日之後，升勢昨日「斷纜」，不但無法升穿23000點大關，更失守100天線（22909點）。恒指昨日高開後，最多升至22971點，但未能升穿23000點心理關口，其後掉頭回落，全日收報22829點，下滑106點，相當於0.5%跌幅，大市成交金額633億元。國企指數收報9723點，微跌10點，相當於0.1%。



騰訊再失守200大關



「股王」騰訊（700）跌破200元大關，報198.8元，跌近1%。市場擔心澳門博彩收入增長放緩，早前已累積可觀升幅的濠賭股，昨天跟隨大市回軟。金沙中國（1928）跌2.5%，為表現最差藍籌，而銀娛（027）亦跌2.2%。



新鴻基金融財富管理策略師溫傑指出，港股由低位21500點回升至接近23000點，已累積不少升幅，加上市場仍觀望下周特朗普正式就任後的言行，料短期內大市仍會於250天線（21476點）至23000點間上落。