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﻿滙豐將推P2P轉帳App

2017-01-13 列印
  銀行手機轉帳應用程式即將爆發大戰，擁有最多本地銀行客戶的滙豐香港，將於今年首季推出P2P（個人對個人）轉帳App，名為「PayMe from HSBC」。即使是非滙豐客戶，只要下載App，並持有Visa或Master信用卡，便可過數予其他PayMe用戶，過程不涉及任何滙豐戶口，轉帳時更不需要輸入對方的戶口號碼。

　　滙豐PayMe App的實際運作及推出時間仍有待披露，簡單而言，付錢一方可以用任何銀行發出的信用卡，收帳的對方亦需要下載PayMe App。收錢一方是否一定是滙豐戶口，則有待確認。

  雖然PayMe App未正式推出供用戶使用，滙豐已率先在網頁上及向客戶發出電郵，公佈優惠吸引市民下載應用程式。
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