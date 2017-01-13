﻿內地全年新貸破頂 按揭貸款佔近半 上月存款增幅大減

2016年內地樓市火爆，帶動去年全年新增人民幣貸款達12.65萬億元（人民幣，下同），較前年增加9257億元，創下歷年的年度貸款投放紀錄。其中，居民按揭貸款（住戶部門中長期貸款）5.68萬億元，佔新增貸款總額高達45%，表明樓按需求增長強勁。



內地2015年新增人民幣貸款11.72萬億元，在當時也是歷史新高。較為特別的是，去年12月份貸款增長遠超預期，存款增幅則大幅減少。內地12月人民幣新增貸款意外膨脹，達到1.04萬億元，按月勁增30.88%，按年更大幅增加74%；當月存款僅增加1635億元，遠少於11月存款6875億元的增加額。



存貸差距拉闊 影子銀行擴大



德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩表示，12月存款、貸款之間的差距拉闊，表明影子銀行正在擴大，風險仍在上升。這也是12月資金異常緊張的原因。九洲證券全球首席經濟學家鄧海清稱，12月住戶部門中長期貸款溫和下降，樓市銷售降溫；而12月企業中長期貸款意外增加，反映企業融資需求上升。



同樣在2016年改寫歷史最高紀錄的，還有包括信託貸款在內的社會融資規模。內地去年全年新增社會融資額為17.8萬億元，較前年多2.4萬億元，再打破2013年17.32萬億的歷史高位。其中，12月的社會融資額1.63萬億元，同樣遠超市場預期的1.3萬億水平。



人民幣持續貶值，帶動外匯存款上升。去年，內地外匯貸款減少445億美元，外匯存款增加845億美元.2016年，代表廣義流動性的M2（廣義貸款供應量）增長11.3%，明顯低於去年年初預設的官方目標。去年的政府工作報告中提出，當年廣義貨幣預期增長13%左右，社會融資規模餘額增長13%左右。



人幣在岸價扭轉跌勢



人民幣兌美元在岸價（CNY）昨日則扭轉跌勢，上升360點子，並突破6.9關口，離岸價CNH在亞洲時段尾市一小時急漲500點子，短線攀升至6.85附近。交易員指出，美國候任總統特朗普周三的記者會未談及經濟政策，且第一季度美元加息機會不大，人民幣貶值壓力緩解，料後市人民幣將隨美匯指數雙向波動。



交易員稱，近期北京頻出手打擊資本外流及投機行為，離岸人民幣流動性基本恢復正常，但仍須注意春節前後可能波動較大。在岸人民幣兌美元昨收報6.9，較上一交易日官方收市價漲266點子，較上一交易日夜盤收盤漲360點子。周四官方中間價上調94點，報6.9141。



富邦香港投資策略及研究部主管潘國光表示，中美貿易前景將面對不明朗因素，預期特朗普上任後不出百日，美國企業採購自中國的貨物將被徵收15至20%的關稅，而此舉將觸發中國還擊，屆時離岸人民幣兌美元將跌穿7算。