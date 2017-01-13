﻿華潤所持萬科 371億悉售深鐵

萬科（2202）股權之爭出現戲劇性轉折，萬科AH股昨早停牌，晚間公告華潤股份及旗下全資子公司中潤國內貿易，將16.9億股萬科A股，佔萬科總股本15.3%，悉數轉讓予深圳地鐵，涉資371.71億元（人民幣，下同），每股作價22元，較萬科A股停牌前溢價7.84%。



分析認為，華潤退出而由深鐵接盤，對萬科是再多個一個正面利好因素，但至於最大股東寶能的動態，會否及如何減持萬科，目前仍未悉。交易完成後，華潤將不再持有萬科A股，股份轉讓需得到國務院國資委等機構批准。值得留意是，華潤僅持股約15.24%，即使將股權轉予深鐵，深鐵亦只為第二大股東，寶能系仍是最大股東，持有25.4%，成本入股均價19.83元。恒大（3333）為第三大股東，持股14.07%，平均入股價23.36元；安邦持有6.18%，王石及萬科管理層則持有7.12%。



化解股權紛爭第一步



星展唯高達證券董事王丹認為，華潤退出深鐵接盤的大逆轉對萬科影響正面，令萬科股權紛爭向解決之路走出了第一步，深鐵作為新股東，亦確保在今年3月的董事會上有足夠席位及話語權。對於寶能、恒大的下一步舉動難以作出研判，中保監早前已派駐調查團隊至寶能系下的前海人壽、恒大旗下的恒大人壽，相信險資將告收斂。



耀才證券研究部總監植耀輝表示，深圳鐵路沿線都有比較優質的土地，變相萬科在當地的發展都有比較大的幫助。廣發證券地產首席分析師樂加棟亦認為，此次深圳地鐵受讓華潤集團股份，只能說萬科股權事件朝着解決方向邁出了第一步，但要說該事件得到有效解決還為時尚早，局面依然複雜，未來走向有待觀察，提醒投資者關注事件進程中的不確定性帶來的投資風險。