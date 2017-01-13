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﻿香港寬頻預言一年加價三次

2017-01-13 列印
　　本港住宅寬頻市場或迎來加價潮，香港寬頻（1310）行政總裁楊主光表示，旗下固網寬頻業務昨日起加價，其中該公司近期主打的「4合1月費計劃」（包括固網寬頻、家居電話、流動服務及OTT電視服務），將由248元加價至288元，又會全面收取寬頻安裝費，並將安裝費由380元加價至680元。以24個月合約計，月費將高達316元，加幅達27%。楊主光又指，未來每2至4個月就會上調一次住宅寬頻服務價格，每次加價幅度至少10%。換言之，未來一年將至少加價3次，而過去4個月亦已加價累積達10%。他又表示，香港寬頻的固網用戶達88萬戶，形容過去20個月「搶客已經大功告成」，故會開始逐步加價及減少優惠。
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